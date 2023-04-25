Остановись, мгновенье: рецепт коктейля "Северное сияние"

Для приготовления коктейля сначала надо запастись цитрусовой водкой.

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23 апреля поздно вечером жители нескольких областей в Украине, а также жители Беларуси наблюдали странное сияние, окрасившее небо в розовый и зеленый цвета. Потом оказалось, что Землю накрыла одна из самых мощных геомагнитных бурь, которая вызвала появление полярных сияний намного южнее мест их обычного появления. Тем, кто видел это, предлагаем насладиться воспоминаниями под коктейль "Северное сияние". Тем же, кто "прошел мимо", рекомендуем просто приготовить этот вкусный напиток и просто посмотреть с ним на звездное небо в компании близкого человека.

Коктейль "Северное сияние"

Ингредиенты:

грейпфрутовая или мандариновая водка – 40 мл;

просекко – 100 мл;

розмарин – 5 гр;

мед – 15 мл;

цедра одного лимона;

лед в кубиках.

Для мандариновой водки:

крупные мандарины – 2 шт (или один грейпфрут);

водка – 500 мл

Способ приготовления:

Мандариновую (или грейпфрутовую) водку рекомендуем приготовить заранее. Для этого цитрусовые очистить, нарезать кружочками, залить водкой в чистой стеклянной банке. Емкость закрыть и оставить минимум на три дня.

Когда водка готова, можно приступать к приготовлению собственно коктейля. Водку налить в стакан для смешивания., добавить мед, листочки розмарина и несколько кубиков льда. Перемешать и процедить в бокал мартини через два слоя марли.

Аккуратно, по ложке, влить шампанское, чтобы оно не перемешалось с другими ингредиентами. Сбрызнуть эфирным маслом из кусочка мандариновой цедры, украсить лентой из цедры и немедленно подавать.

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