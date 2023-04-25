Зупинись, мить: рецепт коктейлю "Північне сяйво"

Для приготування коктейлю спочатку треба запастися цитрусовою горілкою.

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23 квітня пізно ввечері мешканці кількох областей в Україні, а також жителі Білорусі спостерігали дивне сяйво, що пофарбувало небо у рожевий та зелений кольори. Потім виявилося, що Землю накрила одна з найпотужніших геомагнітних бур, яка викликала появу полярних сяйв набагато південніше місць їхньої звичайної появи. Тим, хто бачив це, пропонуємо насолодитися спогадами під коктейль "Північне сяйво". Тим же, хто "пройшов повз", рекомендуємо просто приготувати цей смачний напій і просто подивитися з ним на зоряне небо в компанії близької людини.

Коктейль "Північне сяйво"

Інгредієнти:

грейпфрутова або мандаринова горілка – 40 мл;

просекко – 100 мл;

розмарин — 5 г;

мед – 15 мл;

цедра одного лимона;

лід у кубиках.

Для мандаринової горілки:

великі мандарини – 2 шт. (або один грейпфрут);

горілка – 500 мл

Спосіб приготування:

Мандаринову (або грейпфрутову) горілку рекомендуємо приготувати заздалегідь. Для цього цитрусові очистити, нарізати кружальцями, залити горілкою в чистій скляній банці. Закрити її та залишити мінімум на три дні.

Коли горілка готова, можна розпочинати приготування власне коктейлю. Горілку налити в склянку для змішування, додати мед, листочки розмарину і кілька кубиків льоду. Перемішати та процідити в келих для мартіні через два шари марлі.

Акуратно, по ложці, влити шампанське, щоб воно не перемішалося з іншими інгредієнтами. Збризнути ефірною олією зі шматочка мандаринової цедри, прикрасити смужкою з цедри і негайно подавати.

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