Если паску уже приготовили: рецепт пасхального сырника с маком

Это сырник с маком легко приготовить и он получается очень нежным. Поэтому он прекрасно дополнит праздничный пасхальный стол.

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Если вы уже решили, что будете готовить на Пасху 2024, то добавьте в свое пасхальное меню этот вкуснейший сырник. Он готовится с маком и цукатами и получается очень вкусным. Это рецепт известной украинской кулинарки Лилии Цвит.

Пасхальный сырник с маком

Ингредиенты:

творог кисломолочный — 1800 г;

сахар — 300 г;

масло сливочное 73% — 150 г;

яйца куриные — 10 штук;

сахар ванильный — 18 г;

крахмал — 80 г;

мак — 150 г;

манная крупа — 50 г;

изюм — 100 г;

цукаты — 200 г;

апельсиновая цедра из одного апельсина;

посыпка декоративная.

Для глазури:

шоколад — 200 г;

молоко 2,5% — 2 ст. л;

масло сливочное 73% — 30 г.

Положите творог в большую миску и добавьте яичные желтки, сахар, ванильный сахар, манную крупу и мягкое сливочное масло. Тщательно взбейте все блендером.

Если творог слишком сухой — добавьте несколько ложек сметаны.

К взбитой творожной массе добавьте крахмал. Хорошо перемешайте. В отдельную миску переложите 1/3 творожной массы. Пропарьте и перемелите мак. Добавьте к меньшему количеству творожной массы. Хорошо перемешайте.

К оставшемуся творогу добавьте натертую апельсиновую цедру, промытый изюм и цукаты и перемешайте.

Отдельно взбейте белки миксером до пышной пены. Добавьте ее к творожной массе с цукатами. Осторожно перемешайте движениями снизу вверх.

Застелите форму для выпекания пергаментом и выложите творожную массу с маком. На нее равномерно выложите творожную массу с цукатами.

Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах один час. И пока сырник "отдыхает", сделайте глазурь. На небольшом огне растопите шоколад, добавьте молоко и масло и хорошо перемешайте. Полейте сырник глазурью, посыпьте декоративной посыпкой по желанию.

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