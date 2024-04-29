Якщо паску вже приготували: рецепт великоднього сирника з маком

Це сирник з маком легко приготувати і він виходить надзвичайно ніжним. Тож він прекрасно доповнить святковий великодні стіл.

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Якщо ви вже вирішили, що готуватимете на Великдень 2024, то додайте у своє великоднє меню цей смачнючий сирник. Він готується із маком та цукатами та виходить дуже смачним. Це рецепт відомої української кулінарки Лілії Цвіт.

Великодній сирник з маком

Інгредієнти:

сир кисломолочний — 1800 г;

цукор — 300 г;

масло вершкове 73% — 150 г;

яйця курячі — 10 штук;

цукор ванільний — 18 г;

крохмаль — 80 г;

мак — 150 г;

манна крупа — 50 г;

родзинки — 100 г;

цукати — 200 г;

апельсинова цедра з одного апельсина;

посипка декоративна.

Для глазурі:

шоколад — 200 г;

молоко 2,5% — 2 ст. л.;

масло вершкове 73% — 30 г.

Покладіть сир у велику миску та додайте яєчні жовтки, цукор, ванільний цукор, манну крупу та м’яке вершкове масло. Ретельно збийте все блендером.

Якщо сир занадто сухий — додайте кілька ложок сметани.

До збитої сирної маси додайте крохмаль. Добре перемішайте. В окрему миску перекладіть 1/3 сирної маси. Пропарте та перемеліть мак. Додайте до меншої кількості сирної маси. Добре перемішайте.

До сиру, що лишився, додайте натерту апельсинову цедру, промиті родзинки та цукати і перемішайте.

Окремо збийте білки міксером до пишної піни. Додайте її до сирної маси із цукатами. Обережно перемішайте рухами знизу вгору.

Застеліть форму для випікання пергаментом та викладіть сирну масу з маком. На неї рівномірно викладіть сирну масу із цукатами.

Випікайте у розігрітій духовці при 180 градусах одну годину. І поки сирник "відпочиває", зробіть глазур. На невеликому вогні розтопіть шоколад, додайте молоко та масло і гарно перемішайте. Полийте сирник глазур'ю, посипте декоративною посипкою за бажанням.

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