Якщо паску вже приготували: рецепт великоднього сирника з маком
Це сирник з маком легко приготувати і він виходить надзвичайно ніжним. Тож він прекрасно доповнить святковий великодні стіл.
Якщо ви вже вирішили, що готуватимете на Великдень 2024, то додайте у своє великоднє меню цей смачнючий сирник. Він готується із маком та цукатами та виходить дуже смачним. Це рецепт відомої української кулінарки Лілії Цвіт.
Великодній сирник з маком
Інгредієнти:
- сир кисломолочний — 1800 г;
- цукор — 300 г;
- масло вершкове 73% — 150 г;
- яйця курячі — 10 штук;
- цукор ванільний — 18 г;
- крохмаль — 80 г;
- мак — 150 г;
- манна крупа — 50 г;
- родзинки — 100 г;
- цукати — 200 г;
- апельсинова цедра з одного апельсина;
- посипка декоративна.
Для глазурі:
- шоколад — 200 г;
- молоко 2,5% — 2 ст. л.;
- масло вершкове 73% — 30 г.
Покладіть сир у велику миску та додайте яєчні жовтки, цукор, ванільний цукор, манну крупу та м’яке вершкове масло. Ретельно збийте все блендером.
Якщо сир занадто сухий — додайте кілька ложок сметани.
До збитої сирної маси додайте крохмаль. Добре перемішайте. В окрему миску перекладіть 1/3 сирної маси. Пропарте та перемеліть мак. Додайте до меншої кількості сирної маси. Добре перемішайте.
До сиру, що лишився, додайте натерту апельсинову цедру, промиті родзинки та цукати і перемішайте.
Окремо збийте білки міксером до пишної піни. Додайте її до сирної маси із цукатами. Обережно перемішайте рухами знизу вгору.
Застеліть форму для випікання пергаментом та викладіть сирну масу з маком. На неї рівномірно викладіть сирну масу із цукатами.
Випікайте у розігрітій духовці при 180 градусах одну годину. І поки сирник "відпочиває", зробіть глазур. На невеликому вогні розтопіть шоколад, додайте молоко та масло і гарно перемішайте. Полийте сирник глазур'ю, посипте декоративною посипкою за бажанням.
Читайте також:
Королівський полуничний джем: як приготувати варення, яке любила королева Єлизавета
Неймовірна смакота на десерт: як приготувати бісквітний рулет "Чорний ліс"
Пісний десерт із шоколадом: рецепт актуальної солодкої випічки