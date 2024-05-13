Суши-торт: как приготовить классическое японское блюдо в новом формате

Перед подачей каждый кусочок торта полейте соевым соусом.

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Рецептов и советов. как приготовить суши в домашних условиях, в сети гуляет великое множество. Это блюдо японской кухни готовят и в традиционной форме, и в виде торта, и делают так называетмые ленивые суши. Сегодня мы предлагаем пропробовать приготовить суши в новом формате по рецепту от кулинарного блогера Юлии Симончук.

Суши-торт

Ингредиенты на форму диаметром 16 см:

рис для суши – 150 гр (в сухом виде);

вода – 100 мл (в заправку);

рисовый или яблочный уксус – 1 ст. л;

сахар – 1/2ч. л;

соль – 1/2 ч. л;

сливочный сыр – 200 гр;

авокадо – 1-2 шт;

рыба красная – 350 гр;

огурец – 1-2 шт;

листья нори – 2-3 шт;

соус соевый – для употребления;

кунжут для посыпки.

Способ приготовления:

Рис промыть до чистой воды. Затем залить рис водой в соотношении 1:2 и варить на медленном огне до готовности. Залить горячий рис заправкой (смешать горячую воду, уксус, соль и сахар), перемешать, накрыть крышкой и оставить, чтобы он остыл.

Авокадо, огурец и рыбу порезать кубиками.

Для того, чтобы собрать торт, необходимо кулинарное кольцо. Поставить его на блюдо, на дно выложить рис, разровнять. Смазать его сливочным сыром. Листья нори нарезать, посыпать слой риса. Далее выложить порезанный огурец и рыбу, далее – снова слой риса, сливочный сыр, нори, авокадо, рыбу, затем еще раз повторить. верху посипать кунжутом и украсить по желанию.

Готовый суши-торт поставить в холодильник на полтора часа, после чего снять кольцо, и блюдо можно подавать на стол. Перед употреблением кусочек торта в своей тарелке можно полить соевым соусом.

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