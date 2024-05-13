Суші-торт: як приготувати класичну японську страву в новому форматі

Перед подачею кожен шматочок торта полийте соєвим соусом.

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Рецептів і порад, як приготувати суші в домашніх умовах, у мережі гуляє безліч. Цю страву японської кухні готують і в традиційній формі, і у вигляді торта, і роблять так звані ледачі суші. Сьогодні ми пропонуємо спробувати приготувати суші в новому форматі за рецептом від кулінарної блогерки Юлії Симончук.

Суші-торт

Інгредієнти на форму діаметром 16 см:

рис для суші — 150 г (у сухому вигляді);

вода — 100 мл (у заправку);

рисовий або яблучний оцет — 1 ст. л;

цукор — 1/2 ч. л;

сіль — 1/2 ч. л;

вершковий сир — 200 г;

авокадо — 1-2 шт;

риба червона — 350 г;

огірок — 1-2 шт;

листя норі — 2-3 шт;

соус соєвий — для вживання;

кунжут для посипання.

Спосіб приготування:

Рис промити до чистої води. Потім залити рис водою у співвідношенні 1:2 і варити на повільному вогні до готовності. Залити гарячий рис заправкою (змішати гарячу воду, оцет, сіль і цукор), перемішати, накрити кришкою і залишити, щоб він охолов.

Авокадо, огірок і рибу порізати кубиками.

Для того, щоб зібрати торт, необхідно кулінарне кільце. Поставити його на блюдо, на дно викласти рис, розрівняти. Змастити його вершковим сиром. Листя норі нарізати, посипати шар рису. Далі викласти порізаний огірок і рибу, далі — знову шар рису, вершковий сир, норі, авокадо, рибу, потім ще раз повторити, потім ще раз повторити. зверху посипати кунжутом і прикрасити за бажанням.

Готовий суші-торт поставити в холодильник на півтори години, після чого зняти кільце, і страву можна подавати на стіл. Перед вживанням шматочок торта у своїй тарілці можна полити соєвим соусом.

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