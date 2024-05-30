Яичный рулет с крабовыми палочками: как приготовить вкусную закуску быстро и без проблем

Легкая и простая закуска станет отличным угощением для гостей или перекусом на протяжении дня.

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Яичный рулет с крабовыми палочками – быстрая в приготовлении и очень вкусная закуска. Рецепт от кулинарного блогера zefirka_recipes станет настоящей палочкой-выручалочкой в случае, если гости на пороге или просто очень мучит чувство голода. Блюдо хорошо утоляет голод, но в то же время не оставляет тяжести в желудке.

Яичный рулет с крабовыми палочками

Ингредиенты:

яйца – 5 шт;

сметана – 2 ст. л;

крабовые палочки – 200 гр;

сливочный творог – 100 гр;

огурец;

соль;

зеленый лук;

соус терияки.

Способ приготовления:

Форму выстелит силиконизированным пергаментом. Если обычный пергамент, нужно смазать его маслом.

В миске хорошо смешать яйца, сметану, соль. Вылить массу в форму и выпекать в духовке 15 минут при 180 градусах.

Крабовые палочки натереть на крупной терке, добавить сливочный творог.

Яичную лепешку охладить, смазать начинкой, выложить полоски свежего огурца и свернуть в рулет. Нарезать рулет порционно, присыпать мелко порубленным зеленым луком и полить соусом терияки.

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