Яичный рулет с крабовыми палочками: как приготовить вкусную закуску быстро и без проблем
Легкая и простая закуска станет отличным угощением для гостей или перекусом на протяжении дня.
Яичный рулет с крабовыми палочками – быстрая в приготовлении и очень вкусная закуска. Рецепт от кулинарного блогера zefirka_recipes станет настоящей палочкой-выручалочкой в случае, если гости на пороге или просто очень мучит чувство голода. Блюдо хорошо утоляет голод, но в то же время не оставляет тяжести в желудке.
Яичный рулет с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт;
- сметана – 2 ст. л;
- крабовые палочки – 200 гр;
- сливочный творог – 100 гр;
- огурец;
- соль;
- зеленый лук;
- соус терияки.
Способ приготовления:
Форму выстелит силиконизированным пергаментом. Если обычный пергамент, нужно смазать его маслом.
В миске хорошо смешать яйца, сметану, соль. Вылить массу в форму и выпекать в духовке 15 минут при 180 градусах.
Крабовые палочки натереть на крупной терке, добавить сливочный творог.
Яичную лепешку охладить, смазать начинкой, выложить полоски свежего огурца и свернуть в рулет. Нарезать рулет порционно, присыпать мелко порубленным зеленым луком и полить соусом терияки.
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