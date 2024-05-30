Яєчний рулет із крабовими паличками: як приготувати смачну закуску швидко і без проблем

Легка і проста закуска стане чудовим частуванням для гостей або перекусом протягом дня.

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Яєчний рулет із крабовими паличками — швидка в приготуванні та дуже смачна закуска. Рецепт від кулінарної блогерки zefirka_recipes стане справжньою паличкою-виручалочкою в разі, якщо гості на порозі або просто дуже мучить відчуття голоду. Страва добре втамовує голод, але водночас не залишає важкості в шлунку.

Яєчний рулет із крабовими паличками

Інгредієнти:

яйця — 5 шт;

сметана — 2 ст. л;

крабові палички — 200 г;

вершковий сир — 100 г;

огірок;

сіль;

зелена цибуля;

соус теріякі.

Спосіб приготування:

Форму вистелити силіконізованим пергаментом. Якщо звичайний пергамент, потрібно змастити його маслом.

У мисці добре змішати яйця, сметану, сіль. Вилити масу у форму і випікати в духовці 15 хвилин за 180 градусів.

Крабові палички натерти на крупній тертці, додати вершковий сир.

Яєчний корж охолодити, змастити начинкою, викласти смужки свіжого огірка і згорнути в рулет. Нарізати рулет порційно, присипати дрібно порубаною зеленою цибулею і полити соусом теріякі.

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