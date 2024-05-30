Яєчний рулет із крабовими паличками: як приготувати смачну закуску швидко і без проблем
Легка і проста закуска стане чудовим частуванням для гостей або перекусом протягом дня.
Яєчний рулет із крабовими паличками — швидка в приготуванні та дуже смачна закуска. Рецепт від кулінарної блогерки zefirka_recipes стане справжньою паличкою-виручалочкою в разі, якщо гості на порозі або просто дуже мучить відчуття голоду. Страва добре втамовує голод, але водночас не залишає важкості в шлунку.
Яєчний рулет із крабовими паличками
Інгредієнти:
- яйця — 5 шт;
- сметана — 2 ст. л;
- крабові палички — 200 г;
- вершковий сир — 100 г;
- огірок;
- сіль;
- зелена цибуля;
- соус теріякі.
Спосіб приготування:
Форму вистелити силіконізованим пергаментом. Якщо звичайний пергамент, потрібно змастити його маслом.
У мисці добре змішати яйця, сметану, сіль. Вилити масу у форму і випікати в духовці 15 хвилин за 180 градусів.
Крабові палички натерти на крупній тертці, додати вершковий сир.
Яєчний корж охолодити, змастити начинкою, викласти смужки свіжого огірка і згорнути в рулет. Нарізати рулет порційно, присипати дрібно порубаною зеленою цибулею і полити соусом теріякі.
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