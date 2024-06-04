Неополитанские пончики зепполе: рецепт сладкого карнавального лакомства

Такие пончики обычно готовят на праздники вроде карнавала. И это исторический рецепт, который точно стоит попробовать.

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Зепполе ди Сан Джузеппе — это роскошные оладьи, которые готовятся в форме пончиков. Обычно – на праздник Сан Джузеппе. Рецептом поделились на сайте Сucchiaio.

Они готовятся из самых простых продуктов и украшаются заварным кремом, который лучше всгео приготовить по рецепту который Фокус уже публиковал ранее. А также вишнями в сиропе и сахарной пудрой.

Их можно жарить, как традиционным способом, так и запекать. В этом рецепте мы готовим их в первом варианте, который предполагает предварительное приготовление в духовке и последующую обжарку.

Фундаментальным аспектом, который следует учитывать, является температура масла, которая никогда не должна превышать 170°, иначе зепполи остануться сырыми внутри и не разбухнут должным образом.

Пончики зепполе

Ингредиенты:

125 мл воды;

50 г сливочного масла;

1 щепотка соли;

100 г муки;

15 г сахарного песка;

75 г яичных белков;

75 г яиц.

Для начинки:

1/2 порции заварного крема.

Для украшения:

Вишня в сиропе;

сахарная пудра;

масло для жарки.

Приготовьте заварной крем, накройте его пищевой пленкой и дайте остыть. В кастрюле доведите до кипения воду вместе с маслом, сахаром и солью. Сняв с огня, всыпаем сразу всю просеянную муку, перемешивая венчиком.

Поставьте кастрюлю обратно на огонь и варите, постоянно помешивая, чтобы масса подсохла. Когда он оторвется от стенок, начнет шипеть и на дне кастрюли появится легкая белая пелена, значит, готово. Дать остыть. Переложите его в планетарный миксер и постепенно добавляйте взбитые яйца и яичные белки.

Нагрейте духовку до 200°. Когда смесь станет блестящей, гладкой и липкой, ниспадающей лентой, переложите ее в кондитерский мешок с насадкой-звездочкой диаметром 15 мм. На противень, застеленный бумагой для выпечки, выложите зепполе, формируя две перекрывающиеся друг от друга короны, располагая их на соответствующем расстоянии.

Готовьте их сначала в духовке, пока они не отойдут от бумаги для выпечки, затем сразу же обмакивайте их в масло при температуре 170° до золотистого цвета, перевернув с обеих сторон.

Слейте масло с зепполе шумовкой и дайте ему высохнуть на кухонной бумаге. Поместите щедрую порцию заварного крема на каждое жаркое и завершите, посыпьте сахарной пудрой и добавьте вишню в сиропе в центр.

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