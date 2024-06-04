Неополітанські пончики зеппола: рецепт солодких карнавальних ласощів
Такі пончики зазвичай готують на свята на кшталт карнавалу. І це історичний рецепт, який точно варто спробувати.
Зепполе ді Сан Джузеппе — це розкішні оладки, які готують у формі пончиків. Зазвичай — на свято Сан Джузеппе. Рецептом поділилися на сайті Сucchiaio.
Вони готуються з найпростіших продуктів і прикрашаються заварним кремом, який найкраще приготувати за рецептом, який Фокус уже публікував раніше. А також вишнями в сиропі та цукровою пудрою.
Їх можна смажити, як традиційним способом, так і запікати. У цьому рецепті ми готуємо їх у першому варіанті, який передбачає попереднє приготування в духовці та подальше обсмажування.
Фундаментальним аспектом, на який слід зважати, є температура олії, яка ніколи не має перевищувати 170°, інакше зепполи залишаться сирими всередині й не розбухнуть належним чином.
Пончики зеппола
Інгредієнти:
- 125 мл води;
- 50 г вершкового масла;
- 1 щіпка солі;
- 100 г борошна;
- 15 г цукрового піску;
- 75 г яєчних білків;
- 75 г яєць.
Для начинки:
- 1/2 порції заварного крему.
Для прикраси:
- вишня в сиропі;
- цукрова пудра;
- масло для смаження.
Приготуйте заварний крем, накрийте його харчовою плівкою і дайте охолонути. У каструлі доведіть до кипіння воду разом з олією, цукром і сіллю. Знявши з вогню, всипаємо відразу все просіяне борошно, перемішуючи вінчиком.
Поставте каструлю назад на вогонь і варіть, постійно помішуючи, щоб маса підсохла. Коли тісто відірветься від стінок, почне шипіти й на дні каструлі з'явиться легка біла пелена, значить, готово. Дайте охолонути. Перекладіть його в планетарний міксер і поступово додавайте збиті яйця та яєчні білки.
Нагрійте духовку до 200°. Коли суміш стане блискучою, гладкою і липкою, спадаючою стрічкою, перекладіть її в кондитерський мішок з насадкою-зірочкою діаметром 15 мм. На деко, застелене папером для випічки, викладіть зепполи, формуючи дві корони, що перекриваються одна від одної, розташовуючи їх на відповідній відстані.
Готуйте їх спочатку в духовці, поки вони не відійдуть від паперу для випічки, потім одразу ж умочуйте їх в олію за температури 170° до золотистого кольору, перевернувши з обох боків.
Злийте масло із зеппол шумівкою і дайте йому висохнути на кухонному папері. Помістіть щедру порцію заварного крему на кожен пончик, посипте цукровою пудрою і додайте вишню в сиропі в центр.
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