Кабачковая запеканка: рецепт вкусного блюда на ужин или для перекуса

При желании за несколько минут до готовности запеканку можно посыпать тертым сыром.

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Запеканка из кабачков с добавлением картофеля – вариант полезного, питательного и вкусного ужина. Ее можно также приготовить на обед или в качестве перекуса. Учитывая, что сейчас сезон кабачков, предлагаем не отказывать себе в удовольствии попробовать новое блюдо. Как его приготовить, рассказали в блоге "Приятного аппетита/Рецепты".

Кабачковая запеканка

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт;

картофель — 2 шт;

лук — 1 шт;

морковь — 2 шт;

яйца — 3 шт;

мука — приблизительно 3 ст. л;

разрыхлитель — 1 ч. л;

масло — 50 мл;

твердый творог — 200 гр;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачок, картофель и морковь натереть на крупной терке и выжать лишнюю влагу. Смешать в глубокой посуде с измельченным луком.

Добавить яйца, муку, соль и натертый сыр. В конце добавить разрыхлитель и масло, хорошо перемешать. Форму смазать маслом и выложить тесто.

Духовку разогреть до 200 градусов и отправить туда форму с запеканкой на 45–55 минут.

По желанию сверху можно посыпать сыром за несколько минут до готовности.

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