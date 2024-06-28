Кабачковая запеканка: рецепт вкусного блюда на ужин или для перекуса
При желании за несколько минут до готовности запеканку можно посыпать тертым сыром.
Запеканка из кабачков с добавлением картофеля – вариант полезного, питательного и вкусного ужина. Ее можно также приготовить на обед или в качестве перекуса. Учитывая, что сейчас сезон кабачков, предлагаем не отказывать себе в удовольствии попробовать новое блюдо. Как его приготовить, рассказали в блоге "Приятного аппетита/Рецепты".
Кабачковая запеканка
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт;
- картофель — 2 шт;
- лук — 1 шт;
- морковь — 2 шт;
- яйца — 3 шт;
- мука — приблизительно 3 ст. л;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- масло — 50 мл;
- твердый творог — 200 гр;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Кабачок, картофель и морковь натереть на крупной терке и выжать лишнюю влагу. Смешать в глубокой посуде с измельченным луком.
Добавить яйца, муку, соль и натертый сыр. В конце добавить разрыхлитель и масло, хорошо перемешать. Форму смазать маслом и выложить тесто.
Духовку разогреть до 200 градусов и отправить туда форму с запеканкой на 45–55 минут.
По желанию сверху можно посыпать сыром за несколько минут до готовности.
Читайте также:
Кабачковый торт с грибами: готовим вкусную сезонную закуску
Лодочки из кабачков: очень вкусно и просто готовится