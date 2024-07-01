Закуска из кабачков: рецепт изумительного сезонного блюда
Такая закуска разлетится со стола в мгновение ока. Она вкусная, сытная и ароматная.
Продолжая тему интересных и вкусных блюд из кабачков в сезон созревания этого овоща не можем не поделиться с вами рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук. Она показала и рассказала, как приготовить вкуснейшую закуску из кабачков. Это блюдо можно подавать как в будние дни, так и приготовить его к приходу гостей. Закусочные кабачки улетят со стола первыми.
Закуска из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт;
- яйца — 2 шт;
- мука, панировочные сухари — для панировки;
- соль, перец, гранулированный чеснок — по вкусу;
- яйцо вареное — 1 шт;
- плавленые сырки — 2 шт;
- помидор – 1 шт;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- соль, перец — по вкусу;
- майонез.
Способ приготовления:
Кабачки нарезать, посолить, поперчить и посыпать гранулированным чесноком. Обвалять сначала в муке, далее – во взбитом яйце, затем – в панировочных сухарях и жарить на растительном масле с обеих сторон.
Выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
Для начинки натереть на терке вареное яйцо, сырки, добавить порезанный помидор, чеснок, посолить, поперчить и заправить майонезом. Перемешать и выложить между двумя кабачками. Это невероятно вкусно.
Читайте также:
Кабачковая запеканка: рецепт вкусного блюда на ужин или для перекуса
Кабачковый торт с грибами: готовим вкусную сезонную закуску