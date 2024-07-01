Закуска из кабачков: рецепт изумительного сезонного блюда

Такая закуска разлетится со стола в мгновение ока. Она вкусная, сытная и ароматная.

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Продолжая тему интересных и вкусных блюд из кабачков в сезон созревания этого овоща не можем не поделиться с вами рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук. Она показала и рассказала, как приготовить вкуснейшую закуску из кабачков. Это блюдо можно подавать как в будние дни, так и приготовить его к приходу гостей. Закусочные кабачки улетят со стола первыми.

Закуска из кабачков

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт;

яйца — 2 шт;

мука, панировочные сухари — для панировки;

соль, перец, гранулированный чеснок — по вкусу;

яйцо вареное — 1 шт;

плавленые сырки — 2 шт;

помидор – 1 шт;

чеснок — 1–2 зубчика;

соль, перец — по вкусу;

майонез.

Способ приготовления:

Кабачки нарезать, посолить, поперчить и посыпать гранулированным чесноком. Обвалять сначала в муке, далее – во взбитом яйце, затем – в панировочных сухарях и жарить на растительном масле с обеих сторон.

Выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Для начинки натереть на терке вареное яйцо, сырки, добавить порезанный помидор, чеснок, посолить, поперчить и заправить майонезом. Перемешать и выложить между двумя кабачками. Это невероятно вкусно.

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