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Еда

Закуска из кабачков: рецепт изумительного сезонного блюда

кабачки, закуска из кабачков
Фото: cook_julija_simonchuk/instagram

Такая закуска разлетится со стола в мгновение ока. Она вкусная, сытная и ароматная.

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Продолжая тему интересных и вкусных блюд из кабачков в сезон созревания этого овоща не можем не поделиться с вами рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук. Она показала и рассказала, как приготовить вкуснейшую закуску из кабачков. Это блюдо можно подавать как в будние дни, так и приготовить его к приходу гостей. Закусочные кабачки улетят со стола первыми.

Закуска из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт;
  • яйца — 2 шт;
  • мука, панировочные сухари — для панировки;
  • соль, перец, гранулированный чеснок — по вкусу;
  • яйцо вареное — 1 шт;
  • плавленые сырки — 2 шт;
  • помидор – 1 шт;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • соль, перец — по вкусу;
  • майонез.

Способ приготовления:

Кабачки нарезать, посолить, поперчить и посыпать гранулированным чесноком. Обвалять сначала в муке, далее – во взбитом яйце, затем – в панировочных сухарях и жарить на растительном масле с обеих сторон.

Выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Для начинки натереть на терке вареное яйцо, сырки, добавить порезанный помидор, чеснок, посолить, поперчить и заправить майонезом. Перемешать и выложить между двумя кабачками. Это невероятно вкусно.

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