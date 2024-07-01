Закуска з кабачків: рецепт дивовижної сезонної страви
Така закуска розлетиться зі столу в одну мить. Вона смачна, ситна й ароматна.
Продовжуючи тему цікавих і смачних страв із кабачків у сезон дозрівання цього овоча, не можемо не поділитися з вами рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Вона показала і розповіла, як приготувати дуже смачну закуску з кабачків. Цю страву можна подавати як у будні дні, так і приготувати її до приходу гостей. Закусочні кабачки полетять зі столу першими.
Закуска з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки — 2 шт;
- яйця — 2 шт;
- борошно, панірувальні сухарі — для панірування;
- сіль, перець, гранульований часник — за смаком;
- яйце варене — 1 шт;
- плавлені сирки — 2 шт;
- помідор — 1 шт;
- часник — 1-2 зубчики;
- сіль, перець — за смаком;
- майонез.
Спосіб приготування:
Кабачки нарізати, посолити, поперчити і посипати гранульованим часником. Обваляти спочатку в борошні, далі — у збитому яйці, потім — у панірувальних сухарях і смажити на олії з обох боків.
Викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.
Для начинки натерти на тертці варене яйце, сирки, додати порізаний помідор, часник, посолити, поперчити і заправити майонезом. Перемішати і викласти між двома кабачками. Це неймовірно смачно.
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