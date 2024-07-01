Закуска з кабачків: рецепт дивовижної сезонної страви

Така закуска розлетиться зі столу в одну мить. Вона смачна, ситна й ароматна.

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Продовжуючи тему цікавих і смачних страв із кабачків у сезон дозрівання цього овоча, не можемо не поділитися з вами рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Вона показала і розповіла, як приготувати дуже смачну закуску з кабачків. Цю страву можна подавати як у будні дні, так і приготувати її до приходу гостей. Закусочні кабачки полетять зі столу першими.

Закуска з кабачків

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт;

яйця — 2 шт;

борошно, панірувальні сухарі — для панірування;

сіль, перець, гранульований часник — за смаком;

яйце варене — 1 шт;

плавлені сирки — 2 шт;

помідор — 1 шт;

часник — 1-2 зубчики;

сіль, перець — за смаком;

майонез.

Спосіб приготування:

Кабачки нарізати, посолити, поперчити і посипати гранульованим часником. Обваляти спочатку в борошні, далі — у збитому яйці, потім — у панірувальних сухарях і смажити на олії з обох боків.

Викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

Для начинки натерти на тертці варене яйце, сирки, додати порізаний помідор, часник, посолити, поперчити і заправити майонезом. Перемішати і викласти між двома кабачками. Це неймовірно смачно.

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