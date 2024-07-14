Потрясающий вкус: рецепт холодного корейского супа кукси

В этом супе сочетаются кислый и острые вкусы и в нем только самые простые продукты.

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Пока в городе столбик термометра приближается к +40, предлагаем вам немного освежиться и побаловать себя ароматным блюдом с азиатскими нотками вкуса. Словом куксу, или кукси, в корейском языке обозначают любую лапшу и блюда с лапшой. Для нашего рецепта холодного супа понадобится пшеничная лапша. Но можно взять и прозрачную. Рецептом поделились на сайте Nur.

Холодный корейский суп кукси

Ингредиенты:

говядина — 300 г;

два яйца;

редиска — 100 г;

огурцы — 300 г;

чеснок — 2 зубчика;

пекинская капуста — 200 г;

кинза — 50 г;

лапша — 300 г;

растительное масло — 100 мл;

вода — 1 л;

соевый соус, рисовый уксус, острый перец, молотый черный перец, сахар, соль.

Мясо нарежьте тонкой соломкой. Обжарьте в течение двух минут на небольшом количестве растительного масла в раскаленной сковороде. Добавьте к мясу тонко нашинкованную капусту. Посолите, поперчите черным и кайенским перцем, перемешайте, убавьте огонь и тушите минут десять. Снимите с огня и дайте остыть.

Отварите лапшу и промойте холодной водой. В глубокой миске смешать с небольшим количеством растительного масла (можно взять кунжутное), чтобы лапша не слипалась.

Редиску и огурцы тонко нарежьте. Мелко порежьте чеснок и кинзу и смешайте с соевым соусом, солью, перцем, уксусом и растительным маслом.

Взбейте два яйца, щепотку соли и две столовые ложки воды и поджарьте несколько тонких омлетов. Когда они остынут, сверните их в трубочку и нарежьте тонкой лапшой.

В ледяную воду добавить четыре столовые ложки соевого соуса, одну столовую ложку сахара, одну столовую ложку соли, две столовые ложки уксуса, хорошо перемешайте.

Разложить в порционные чашки по чуть-чуть тушенной с капустой говядины, нарезанного омлета, лапши и овощного салата. Залейте заправкой и подавайте.

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