Потрясающий вкус: рецепт холодного корейского супа кукси
В этом супе сочетаются кислый и острые вкусы и в нем только самые простые продукты.
Пока в городе столбик термометра приближается к +40, предлагаем вам немного освежиться и побаловать себя ароматным блюдом с азиатскими нотками вкуса. Словом куксу, или кукси, в корейском языке обозначают любую лапшу и блюда с лапшой. Для нашего рецепта холодного супа понадобится пшеничная лапша. Но можно взять и прозрачную. Рецептом поделились на сайте Nur.
Холодный корейский суп кукси
Ингредиенты:
- говядина — 300 г;
- два яйца;
- редиска — 100 г;
- огурцы — 300 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- пекинская капуста — 200 г;
- кинза — 50 г;
- лапша — 300 г;
- растительное масло — 100 мл;
- вода — 1 л;
- соевый соус, рисовый уксус, острый перец, молотый черный перец, сахар, соль.
Мясо нарежьте тонкой соломкой. Обжарьте в течение двух минут на небольшом количестве растительного масла в раскаленной сковороде. Добавьте к мясу тонко нашинкованную капусту. Посолите, поперчите черным и кайенским перцем, перемешайте, убавьте огонь и тушите минут десять. Снимите с огня и дайте остыть.
Отварите лапшу и промойте холодной водой. В глубокой миске смешать с небольшим количеством растительного масла (можно взять кунжутное), чтобы лапша не слипалась.
Редиску и огурцы тонко нарежьте. Мелко порежьте чеснок и кинзу и смешайте с соевым соусом, солью, перцем, уксусом и растительным маслом.
Взбейте два яйца, щепотку соли и две столовые ложки воды и поджарьте несколько тонких омлетов. Когда они остынут, сверните их в трубочку и нарежьте тонкой лапшой.
В ледяную воду добавить четыре столовые ложки соевого соуса, одну столовую ложку сахара, одну столовую ложку соли, две столовые ложки уксуса, хорошо перемешайте.
Разложить в порционные чашки по чуть-чуть тушенной с капустой говядины, нарезанного омлета, лапши и овощного салата. Залейте заправкой и подавайте.
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