Приголомшливий смак: рецепт холодного корейського супу куксі

У цьому супі поєднуються кислий і гострі смаки і в ньому тільки найпростіші продукти.

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Поки в місті стовпчик термометра наближається до +40, пропонуємо вам трохи освіжитися і побалувати себе ароматною стравою з азіатськими нотками смаку. Словом куксу, або куксі, в корейській мові позначають будь-яку локшину і страви з локшиною. Для нашого рецепта холодного супу знадобиться пшенична локшина. Але можна взяти і прозору. Рецептом поділилися на сайті Nur.

Холодний корейський суп куксі

Інгредієнти:

яловичина — 300 г;

два яйця;

редиска — 100 г;

огірки — 300 г;

часник — 2 зубчики;

пекінська капуста — 200 г;

кінза — 50 г;

локшина — 300 г;

рослинна олія — 100 мл;

вода — 1 л;

соєвий соус, рисовий оцет, гострий перець, мелений чорний перець, цукор, сіль.

М'ясо наріжте тонкою соломкою. Обсмажте протягом двох хвилин на невеликій кількості рослинної олії в розпеченій сковороді. Додайте до м'яса тонко нашатковану капусту. Посоліть, поперчіть чорним і каєнським перцем, перемішайте, зменшіть вогонь і тушкуйте хвилин десять. Зніміть із вогню і дайте охолонути.

Відваріть локшину та промийте холодною водою. У глибокій мисці змішати з невеликою кількістю рослинної олії (можна взяти кунжутну), щоб локшина не злипалася.

Редиску та огірки тонко наріжте. Дрібно поріжте часник і кінзу та змішайте з соєвим соусом, сіллю, перцем, оцтом і рослинною олією.

Збийте два яйця, дрібку солі та дві столові ложки води і підсмажте кілька тонких омлетів. Коли вони охолонуть, скрутіть їх у трубочку і наріжте тонкою локшиною.

У крижану воду додати чотири столові ложки соєвого соусу, одну столову ложку цукру, одну столову ложку солі, дві столові ложки оцту, добре перемішайте.

Розкласти в порційні чашки потроху тушкованої з капустою яловичини, нарізаного омлету, локшини та овочевого салату. Залийте заправкою і подавайте.

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