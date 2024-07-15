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Еда

Прямиком из Испании: рецепт классического холодного супа гаспачо

Гаспачо, томатный суп, суп из помидоров, холодный суп
Фото: 1000.menu | Гаспачо

Гаспачо – типичное испанское блюдо, оно существует в разных вариациях, наиболее известным из которых является андалузский гаспачо.

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Гаспачо – это холодный суп на основе сырых овощей, простой вариант которого мы предлагаем с небольшим количеством ингредиентов. Его можно подавать как закуску, так и в качестве первого блюда. Рецептом поделились на сайте Сucchiaio.

Гаспачо

Ингредиенты:

  • 1 кг и 500 г помидоров;
  • 1 большой огурец;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 столовая ложка измельченного базилика;
  • 1 столовая ложка измельченной петрушки;
  • 1 лимон;
  • 3 столовые ложки оливкового масла первого отжима;
  • соль, перец.

Чтобы приготовить простой гаспачо, возьмите помидоры и тщательно вымойте их. Поместите их в кастрюлю с горячей водой на две минуты, ровно столько, чтобы было легко снять кожицу. И переложите в холодную воду. Очистите помидоры, разрежьте пополам и удалите все семена.

Измельчите помидоры в блендере, чтобы получилась однородная смесь. Смешайте в миске оливковое масло, лимонный сок, щепотку соли и перца. Смешайте с томатной массой, добавьте измельченный чеснок, петрушку и базилик. Аккуратно перемешайте и добавьте соль, если требуется.

Храните гаспачо в холодильнике до момента подачи. И уже каждому в тарелку добавляйте нарезанный кубиками свежий огурец.

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