Прямо з Іспанії: рецепт класичного холодного супу гаспачо
Гаспачо — типова іспанська страва, вона існує в різних варіаціях, найвідомішою з яких є андалузька гаспачо.
Гаспачо — це холодний суп на основі сирих овочів, простий варіант якого ми пропонуємо з невеликою кількістю інгредієнтів. Його можна подавати як закуску, так і як першу страву. Рецептом поділилися на сайті Сucchiaio.
Гаспачо
Інгредієнти:
- 1 кг і 500 г помідорів;
- 1 великий огірок;
- 2 зубчики часнику;
- 1 столова ложка подрібненого базиліка;
- 1 столова ложка подрібненої петрушки;
- 1 лимон;
- 3 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
- сіль, перець.
Щоб приготувати простий гаспачо, візьміть помідори і ретельно вимийте їх. Помістіть їх у каструлю з гарячою водою на дві хвилини, рівно стільки, щоб було легко зняти шкірку. І перекладіть у холодну воду. Очистіть помідори, розріжте навпіл і видаліть усе насіння.
Подрібніть помідори в блендері, щоб вийшла однорідна суміш. Змішайте в мисці оливкову олію, лимонний сік, дрібку солі та перцю. Змішайте з томатною масою, додайте подрібнений часник, петрушку і базилік. Акуратно перемішайте і додайте сіль, якщо потрібно.
Зберігайте гаспачо в холодильнику до моменту подачі. І вже кожному в тарілку додавайте нарізаний кубиками свіжий огірок.
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