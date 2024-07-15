Прямо з Іспанії: рецепт класичного холодного супу гаспачо

Гаспачо — типова іспанська страва, вона існує в різних варіаціях, найвідомішою з яких є андалузька гаспачо.

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Гаспачо — це холодний суп на основі сирих овочів, простий варіант якого ми пропонуємо з невеликою кількістю інгредієнтів. Його можна подавати як закуску, так і як першу страву. Рецептом поділилися на сайті Сucchiaio.

Гаспачо

Інгредієнти:

1 кг і 500 г помідорів;

1 великий огірок;

2 зубчики часнику;

1 столова ложка подрібненого базиліка;

1 столова ложка подрібненої петрушки;

1 лимон;

3 столові ложки оливкової олії першого віджиму;

сіль, перець.

Щоб приготувати простий гаспачо, візьміть помідори і ретельно вимийте їх. Помістіть їх у каструлю з гарячою водою на дві хвилини, рівно стільки, щоб було легко зняти шкірку. І перекладіть у холодну воду. Очистіть помідори, розріжте навпіл і видаліть усе насіння.

Подрібніть помідори в блендері, щоб вийшла однорідна суміш. Змішайте в мисці оливкову олію, лимонний сік, дрібку солі та перцю. Змішайте з томатною масою, додайте подрібнений часник, петрушку і базилік. Акуратно перемішайте і додайте сіль, якщо потрібно.

Зберігайте гаспачо в холодильнику до моменту подачі. І вже кожному в тарілку додавайте нарізаний кубиками свіжий огірок.

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