Бабагануш: рецепт вкуснейшей закуски из баклажанов

Бабагануш – это своеобразная икра из баклажанов, но с добавками, которые придают ей пикантный восточный вкус.

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Бабагануш, или баклажановая икра с тахиной – это закуска ближневосточной кухни, которая популярна во всем мире. Оригинальный рецепт включает в себя несколько простых ингредиентов: мякоть баклажанов, лимонный сок, чеснок, оливковое масло специи и тахини, пасту из семян кунжута, которую также добавляют в хумус. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Этот холодный дип традиционно едят с питой, но отлично подходит и к свежим овощам.

Бабагануш

Ингредиенты:

баклажан — 700 г;

тахина (или тахини) — 40 г;

лимонный сок из одного лимона;

свежая мята — 6 листиков;

чеснок;

сладкая паприка — 1/2 чайной ложки;

соль — 1/2 чайной ложки;

оливковое масло.

Приготовление бабагануша начните с главных героев рецепта — баклажанов: разрежьте их, сделав 4 неглубоких надреза по всей окружности и в длину. Надрезы необходимы для выхода пара и предотвращения взрыва баклажанов во время запекания.

Выложите их на противень и запекайте при температуре 180°C в течение часа или пока они не станут мягкими.

Достаньте их из духовки и дайте остыть несколько минут, затем аккуратно снимите кожуру. Нарежьте мякоть баклажанов на кусочки и переложите в миску.

Затем добавьте тахини, свежую мяту, нарезанный зубчик чеснока и паприку. Приправьте щепоткой соли, затем влейте половину профильтрованного лимонного сока.

Взбейте погружным блендером, добавив также вторую половину сока, пока не получите кремообразную консистенцию.

Переложите бабагануш в небольшую миску, дополнив блюдо небольшим количеством масла, небольшим количеством семян кунжута и листиком мяты.

Если хотите, можете заменить мяту рубленой петрушкой, а если любите поострее, добавьте щепотку порошка чили.

Что означает слово бабагануш?

Слово бабагануш происходит от союза арабских слов "баба" и "ганнудж" (упрощенное слово "гануш") и означает "избалованный папа". Причина, по которой икра на основе баклажанов называется таким особым образом, по-видимому, связана с рождением рецепта: согласно легенде, он был создан для отца, который, не имея зубов, мог есть только продукты, превращенные в крем.

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