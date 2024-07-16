Бабагануш: рецепт смачної закуски з баклажанів

Бабагануш — це своєрідна ікра з баклажанів, але з добавками, які надають їй пікантного східного смаку.

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Бабагануш, або баклажанова ікра з тахіною — це закуска близькосхідної кухні, яка популярна в усьому світі. Оригінальний рецепт містить кілька простих інгредієнтів: м'якоть баклажанів, лимонний сік, часник, оливкову олію, спеції та тахіні, пасту з насіння кунжуту, яку також додають у хумус. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Цей холодний діп традиційно їдять із пітою, але чудово підходить і до свіжих овочів.

Бабагануш

Інгредієнти:

баклажан — 700 г;

тахіна (або тахіні) — 40 г;

лимонний сік з одного лимона;

свіжа м'ята — 6 листочків;

часник;

солодка паприка — 1/2 чайної ложки;

сіль — 1/2 чайної ложки;

оливкова олія.

Приготування бабагануша почніть із головних героїв рецепта — баклажанів: розріжте їх, зробивши 4 неглибоких надрізи по всьому колу та в довжину. Надрізи необхідні для виходу пари та запобігання вибуху баклажанів під час запікання.

Викладіть їх на деко і запікайте за температури 180°C протягом години або поки вони не стануть м'якими.

Дістаньте їх із духовки і дайте охолонути кілька хвилин, потім акуратно зніміть шкірку. Наріжте м'якоть баклажанів на шматочки і перекладіть у миску.

Потім додайте тахіні, свіжу м'яту, нарізаний зубчик часнику і паприку. Приправте дрібкою солі, потім влийте половину профільтрованого лимонного соку.

Збийте занурювальним блендером, додавши також другу половину соку, поки не отримаєте кремоподібну консистенцію.

Перекладіть бабагануш у невелику миску, доповнивши страву невеликою кількістю олії, невеликою кількістю насіння кунжуту та листочком м'яти.

Якщо хочете, можете замінити м'яту рубаною петрушкою, а якщо любите гостріше, додайте дрібку порошку чилі.

Що означає слово бабагануш?

Слово бабагануш походить від союзу арабських слів "баба" і "ганнудж" (спрощене слово "гануш") і означає "розпещений тато". Причина, через яку ікра на основі баклажанів називається таким особливим чином, мабуть, пов'язана з народженням рецепта: згідно з легендою, він був створений для батька, який, не маючи зубів, міг їсти тільки продукти, перетворені на крем.

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