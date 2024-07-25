Кисло-сладкий вкус и много овощей: рецепт настоящего сицилийского рагу

Это блюдо из баклажанов называют капоната и его специально готовят впрок, так как на следующий день оно становится еще вкуснее.

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Из баклажанов, перца и сельдерея: сицилийская капоната имеет разные варианты, включая добавление поджаренных сухарей, миндаля и даже тертого шоколада. В богатом варианте в нее также входили кусочки рыбы и осьминога, но и "бедный" вариант, который готовили крестьяне, не менее вкусный. Рецептом поделились на сайте La Cucina Italiana.

Одна из гипотез относительно названия этого блюда заключается в том, что термин "капоната" происходит от "капоне" — рыбы, которую обычно готовили с кисло-сладкой приправой, но на этот счет существуют разные теории.

Вероятно, есть три несомненных факта, связанных с этим восхитительным гарниром : его сицилийское происхождение, его главный герой, а именно баклажан — привилегированный овощ в кухне острова, который необходимо жарить, и его кисло-сладкий вкус .

Сицилийская капоната

Ингредиенты:

баклажаны — 600 г;

помидоры — 60 г;

белый винный уксус — 50 г;

сельдерей — 40 г;

кедровых орехов — 15 г (необязательно);

зеленых оливок — 15 г;

листья базилика;

белый лук, соленые каперсы (необязательно), растительное масло.

Для рецепта капонаты по-сицилийски нарежьте баклажаны не слишком мелкими кубиками, откиньте их на дуршлаг и засыпьте 4 большими горстями соли; дайте им постоять 40 минут.

Мелко нарежьте лук и обжарьте его в кастрюле с 2–3 столовыми ложками масла.

Помидоры нужно бланшировать, очистить от кожицы, разрезать пополам и удалить семена; затем нарезаем мякоть на небольшие правильные кусочки.

Сельдерей нарезаем кубиками, оливки без косточек нарезаем кусочками. Добавьте лук, сельдерей, помидоры, каперсы, оливки, кедровые орехи и готовьте 3-4 минуты.

Слейте воду с баклажанов, слегка отожмите их, хорошо высушите кухонной бумагой и обжарьте несколькими партиями по 5-6 минут в большом количестве оливкового масла до золотистого цвета. Также добавьте 1 столовую ложку сахара и уксус и продолжайте готовить еще 2-3 минуты. Посолите, приправьте листьями базилика, выключите огонь и дайте капонате остыть.

Подавать можно сразу, но лучше будет на следующий день. Так она станет еще вкуснее.

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