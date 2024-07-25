Кисло-солодкий смак і багато овочів: рецепт справжнього сицилійського рагу

Цю страву з баклажанів називають капоната і її спеціально готують про запас, оскільки наступного дня вона стає ще смачнішою.

Related video

З баклажанів, перцю та селери: сицилійська капоната має різні варіанти, включно з додаванням підсмажених сухарів, мигдалю та навіть тертого шоколаду. У багатому варіанті до неї також входили шматочки риби та восьминога, але й "бідний" варіант, який готували селяни, не менш смачний. Рецептом поділилися на сайті La Cucina Italiana.

Одна з гіпотез щодо виникнення назви цієї страви полягає в тому, що термін "капоната" походить від "капоне" — риби, яку зазвичай готували з кисло-солодкою приправою, але щодо цього є різні теорії.

Ймовірно, є три безсумнівні факти, пов'язані з цим чудовим гарніром: його сицилійське походження, його головний герой, а саме баклажан — привілейований овоч у кухні острова, який необхідно смажити, та його кисло-солодкий смак.

Сицилійська капоната

Інгредієнти:

баклажани — 600 г;

помідори — 60 г;

білий винний оцет — 50 г;

селера — 40 г;

кедрових горіхів — 15 г (необов'язково);

зелених оливок — 15 г;

листя базиліку;

біла цибуля, солоні каперси (необов'язково), рослинна олія.

Для рецепта капонати по-сицилійськи наріжте баклажани не надто дрібними кубиками, відкиньте їх на друшляк і засипте 4 великими жменями солі; дайте їм постояти 40 хвилин.

Дрібно наріжте цибулю й обсмажте її в каструлі з 2-3 столовими ложками олії.

Помідори потрібно бланшувати, очистити від шкірки, розрізати навпіл і видалити насіння; потім нарізаємо м'якоть на невеликі правильні шматочки.

Селеру нарізаємо кубиками, оливки без кісточок нарізаємо шматочками. Додайте цибулю, селеру, помідори, каперси, оливки, кедрові горіхи та готуйте 3-4 хвилини.

Злийте воду з баклажанів, злегка відіжміть їх, добре висушіть кухонним папером і обсмажте кількома партіями по 5-6 хвилин у великій кількості оливкової олії до золотистого кольору. Також додайте 1 столову ложку цукру та оцет і продовжуйте готувати ще 2-3 хвилини. Посоліть, приправте листям базиліка, вимкніть вогонь і дайте капонаті охолонути.

Подавати можна одразу, але краще буде наступного дня. Так вона стане ще смачнішою.

Читайте також:

Найпростіший рецепт: як приготувати пиріг-запіканку з картоплею та кабачками

Молоді кабачки в оригінальній заправці: рецепт смачної сезонної страви

Хрусткі овочеві оладки: як приготувати страву з літніх овочів