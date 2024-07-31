Настоящий вкус лета: рецепт малинового джема с мятой

Малиновый джем хорош и без всяких добавок, но его можно сделать еще вкуснее.

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Сейчас сезон малины, и если хотите сохранить чудесный вкус этих ягод подольше, то попробуйте приготовить этот вкусный и ароматный джем. Фокус расскажет, как его приготовить.

Малиновый джем с мятой

Ингредиенты:

малина — 3 кг;

сахар — 1,5 кг;

мята — 5 веточек;

лимонная кислота — на кончике ножа.

Малину переберите и удалите хвостики, если они где-то остались. Всыпьте малину в блендер и измельчите.

Вылейте малиновое пюре в глубокий таз для варки варенья, или в кастрюлю, добавьте сахар, перемешайте и оставьте на час, пока сахар не раствориться.

Пока сахар растворяется, простерилизуйте банки и крышки любым удобным способом. Пучок мяты свяжите ниткой и положите в емкость с малиновым пюре.

Поставить ее на огонь, доведите до кипения, варите 5-7 минут, снимая пену.

После достаньте мяту из джема и выбросьте. Она нам больше не понадобиться, свой аромат она уже отдала. Добавьте к джему лимонную кислоту на кончике ножа, перемешайте, проварите джем еще 5 минут.

Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте крышками, остудите в перевернутом виде под одеялом.

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