Справжній смак літа: рецепт малинового джему з м'ятою

Малиновий джем хороший і без усіляких добавок, але його можна зробити ще смачнішим.

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Зараз сезон малини, і якщо хочете зберегти чудовий смак цих ягід якомога довше, то спробуйте приготувати цей смачний і ароматний джем. Фокус розповість, як його приготувати.

Малиновий джем із м'ятою

Інгредієнти:

малина — 3 кг;

цукор — 1,5 кг;

м'ята — 5 гілочок;

лимонна кислота — на кінчику ножа.

Малину переберіть і видаліть хвостики, якщо вони десь залишилися. Всипте малину в блендер і подрібніть.

Вилийте малинове пюре в глибокий таз для варіння варення, або в каструлю, додайте цукор, перемішайте і залиште на годину, поки цукор не розчиниться.

Поки цукор розчиняється, простерилізуйте банки та кришки будь-яким зручним способом. Пучок м'яти зв'яжіть ниткою і покладіть у ємність із малиновим пюре.

Поставити її на вогонь, доведіть до кипіння, варіть 5-7 хвилин, знімаючи піну.

Після дістаньте м'яту з джему і викиньте. Вона нам більше не знадобитися, свій аромат вона вже віддала. Додайте до джему лимонну кислоту на кінчику ножа, перемішайте, проваріть джем ще 5 хвилин.

Готове варення розлийте по стерилізованих банках, закатайте кришками, остудіть у перевернутому вигляді під ковдрою.

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