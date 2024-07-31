Справжній смак літа: рецепт малинового джему з м'ятою
Малиновий джем хороший і без усіляких добавок, але його можна зробити ще смачнішим.
Зараз сезон малини, і якщо хочете зберегти чудовий смак цих ягід якомога довше, то спробуйте приготувати цей смачний і ароматний джем. Фокус розповість, як його приготувати.
Малиновий джем із м'ятою
Інгредієнти:
- малина — 3 кг;
- цукор — 1,5 кг;
- м'ята — 5 гілочок;
- лимонна кислота — на кінчику ножа.
Малину переберіть і видаліть хвостики, якщо вони десь залишилися. Всипте малину в блендер і подрібніть.
Вилийте малинове пюре в глибокий таз для варіння варення, або в каструлю, додайте цукор, перемішайте і залиште на годину, поки цукор не розчиниться.
Поки цукор розчиняється, простерилізуйте банки та кришки будь-яким зручним способом. Пучок м'яти зв'яжіть ниткою і покладіть у ємність із малиновим пюре.
Поставити її на вогонь, доведіть до кипіння, варіть 5-7 хвилин, знімаючи піну.
Після дістаньте м'яту з джему і викиньте. Вона нам більше не знадобитися, свій аромат вона вже віддала. Додайте до джему лимонну кислоту на кінчику ножа, перемішайте, проваріть джем ще 5 хвилин.
Готове варення розлийте по стерилізованих банках, закатайте кришками, остудіть у перевернутому вигляді під ковдрою.
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