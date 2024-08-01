Не пьянит, но очень вкусно: рецепт выпечки с красным вином

У этой выпечки особый манящий аромат. И это просто очень оригинальный рецепт

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Рецептов выпечки есть множество. И этот рецепт с красным вином – очень оригинальный и забавный: обычно ведь вино поддают в бокалах, а не вливают в тесто. Рецептом поделились на сайте Buonissimo.

Выпечка с красным вином

Ингредиенты:

сливочное масло — 200 г;

сахар — 200 г;

три яйца;

ваниль — 1 ч. л.;

горький какао-порошок — 2 ст. л.;

молотая корица — 1 ч. л.;

быстродействующие дрожжи — 1 ч. л.;

мука — 250 г;

красное вино — 150 мл.

Форму для торта смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой, удаляя ее излишки. Разогрейте духовку до 170°C.

Растопите сливочное масло в микроволновой печи или на водяной бане, затем смешайте его с сахаром и яйцами. Добавьте все остальные ингредиенты. (в каком порядке не имеет особого значения) и все перемешайте.

Вылейте смесь в заранее подготовленную форму и готовьте в духовке около 40-45 минут, проверяя готовность внутри зубочисткой.

Когда закончите, дайте кексу остыть, прежде чем нарезать его на ломтики и подавать.

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