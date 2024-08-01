Не пьянит, но очень вкусно: рецепт выпечки с красным вином
У этой выпечки особый манящий аромат. И это просто очень оригинальный рецепт
Рецептов выпечки есть множество. И этот рецепт с красным вином – очень оригинальный и забавный: обычно ведь вино поддают в бокалах, а не вливают в тесто. Рецептом поделились на сайте Buonissimo.
Выпечка с красным вином
Ингредиенты:
- сливочное масло — 200 г;
- сахар — 200 г;
- три яйца;
- ваниль — 1 ч. л.;
- горький какао-порошок — 2 ст. л.;
- молотая корица — 1 ч. л.;
- быстродействующие дрожжи — 1 ч. л.;
- мука — 250 г;
- красное вино — 150 мл.
Форму для торта смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой, удаляя ее излишки. Разогрейте духовку до 170°C.
Растопите сливочное масло в микроволновой печи или на водяной бане, затем смешайте его с сахаром и яйцами. Добавьте все остальные ингредиенты. (в каком порядке не имеет особого значения) и все перемешайте.
Вылейте смесь в заранее подготовленную форму и готовьте в духовке около 40-45 минут, проверяя готовность внутри зубочисткой.
Когда закончите, дайте кексу остыть, прежде чем нарезать его на ломтики и подавать.
Читайте также:
Очень просто приготовить: рецепт блинчиков из яичных белков
Вам даже не придется возиться с тестом: рецепт насыпного пирога с яблоками
Что делать с кислыми яблоками: рецепт вкуснейшего джема на зиму