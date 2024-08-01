Не п'янить, але дуже смачно: рецепт випічки з червоним вином
У цієї випічки особливий вабливий аромат. І це просто дуже оригінальний рецепт
Рецептів випічки є безліч. І цей — із червоним вином — дуже оригінальний і кумедний: зазвичай вино подають у келихах, а не вливають у тісто. Рецептом поділилися на сайті Buonissimo.
Випічка з червоним вином
Інгредієнти:
- вершкове масло — 200 г;
- цукор — 200 г;
- три яйця;
- ваніль — 1 ч. л.;
- гіркий какао-порошок — 2 ст. л.;
- мелена кориця — 1 ч. л.;
- швидкодіючі дріжджі — 1 ч. л.;
- борошно — 250 г;
- червоне вино — 150 мл.
Форму для торта змастіть вершковим маслом і посипте борошном, видаляючи її надлишки. Розігрійте духовку до 170°C.
Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовій печі або на водяній бані, потім змішайте його з цукром і яйцями. Додайте всі інші інгредієнти. (в якому порядку не має особливого значення) і все перемішайте.
Вилийте суміш у заздалегідь підготовлену форму та готуйте в духовці близько 40-45 хвилин, перевіряючи готовність усередині зубочисткою.
Коли закінчите, дайте кексу охолонути, перш ніж нарізати його на скибочки та подавати.
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