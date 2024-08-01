Не п'янить, але дуже смачно: рецепт випічки з червоним вином

У цієї випічки особливий вабливий аромат. І це просто дуже оригінальний рецепт

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Рецептів випічки є безліч. І цей — із червоним вином — дуже оригінальний і кумедний: зазвичай вино подають у келихах, а не вливають у тісто. Рецептом поділилися на сайті Buonissimo.

Випічка з червоним вином

Інгредієнти:

вершкове масло — 200 г;

цукор — 200 г;

три яйця;

ваніль — 1 ч. л.;

гіркий какао-порошок — 2 ст. л.;

мелена кориця — 1 ч. л.;

швидкодіючі дріжджі — 1 ч. л.;

борошно — 250 г;

червоне вино — 150 мл.

Форму для торта змастіть вершковим маслом і посипте борошном, видаляючи її надлишки. Розігрійте духовку до 170°C.

Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовій печі або на водяній бані, потім змішайте його з цукром і яйцями. Додайте всі інші інгредієнти. (в якому порядку не має особливого значення) і все перемішайте.

Вилийте суміш у заздалегідь підготовлену форму та готуйте в духовці близько 40-45 хвилин, перевіряючи готовність усередині зубочисткою.

Коли закінчите, дайте кексу охолонути, перш ніж нарізати його на скибочки та подавати.

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