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Не п'янить, але дуже смачно: рецепт випічки з червоним вином

Випічка з червоним вином, кекс із червоним вином, рецепт випічки з червоним вином
Фото: 1000.menu | Випічка з червоним вином

У цієї випічки особливий вабливий аромат. І це просто дуже оригінальний рецепт

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Рецептів випічки є безліч. І цей — із червоним вином — дуже оригінальний і кумедний: зазвичай вино подають у келихах, а не вливають у тісто. Рецептом поділилися на сайті Buonissimo.

Випічка з червоним вином

Інгредієнти:

  • вершкове масло — 200 г;
  • цукор — 200 г;
  • три яйця;
  • ваніль — 1 ч. л.;
  • гіркий какао-порошок — 2 ст. л.;
  • мелена кориця — 1 ч. л.;
  • швидкодіючі дріжджі — 1 ч. л.;
  • борошно — 250 г;
  • червоне вино — 150 мл.

Форму для торта змастіть вершковим маслом і посипте борошном, видаляючи її надлишки. Розігрійте духовку до 170°C.

Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовій печі або на водяній бані, потім змішайте його з цукром і яйцями. Додайте всі інші інгредієнти. (в якому порядку не має особливого значення) і все перемішайте.

Вилийте суміш у заздалегідь підготовлену форму та готуйте в духовці близько 40-45 хвилин, перевіряючи готовність усередині зубочисткою.

Коли закінчите, дайте кексу охолонути, перш ніж нарізати його на скибочки та подавати.

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