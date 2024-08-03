Придают аромат и яркий вкус: топ-3 рецептов маринада для куриных бедрышек

Куриное мясо быстро готовится и маринадами можно придать ей самый разный вкус — от классического до экзотического.

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Маринад способен придать мясу яркий вкус и аромат, а также слегка размягчить белковые волокна, сделав их нежнее. Выбирая курицу, отдавайте предпочтение охлажденному мясу и старайтесь его не пересушить в духовке, или на сковороде. Фокус расскажет, какие маринады лучше всего подходят для курицы, а особенно, для куриных бедрышек, которые так популярны.

Они подойдут для приготовления мяса в духовке, или на сковороде, но, при желании, вы можете использовать их и для гриля. Все ингредиенты рассчитаны на 1 кг мяса.

Маринад с медом

Ингредиенты:

жидкий мед – 100 мл;

масло топленое – 4 ст. л.;

сухие прованские травы – по вкусу;

соль;

свежемолотый черный перец;

немного дижонской горчицы (при желании).

Растопите масло, добавьте мед, соль, перец и прованские травы. Слегка остудите, затем натрите получившимся маринадом куски курицы и оставьте на 2–3 часа в прохладном месте.

После переложите курицу в форму для запекания и накройте фольгой. Готовьте 40 минут, затем снимите фольгу и запекайте еще 20–25 минут. Можно сразу добавить овощи на противень, чтобы получить гарнир: картофель кладут сразу, брокколи, цуккини и прочие более нежные овощи – когда снимете фольгу.

Быстрый маринад с апельсинами

Ингредиенты:

апельсины — 2 шт.;

коричневый сахар — 1 ст. л.;

молотый сушеный чеснок — 1 ст. л.;

соль — 1 ст. л. (без горки);

свежемолотый черный перец — 1 ч. л.

Апельсины вымойте и обсушите. Снимите мелкой теркой цедру. Разрежьте плоды на половинки и выжмите сок в большую миску. Добавьте цедру. Всыпьте в миску с соком сахар, чеснок, соль и перец. Влейте 150 мл воды. Перемешайте.

Погрузите в миску с маринадом куриные бедрышки. Перемешайте и оставьте под крышкой на 20–30 минут.

Надолго мясо в таком маринаде оставлять не надо. Сахар можно заменить жидким медом.

Маринад с йогуртом и чесноком

Ингредиенты:

натуральный йогурт — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

лимонный сок — 2 ст. л.;

мята — 1 веточка;

сушеный орегано — 1 ст. л.;

соль, молотый черный перец — по вкусу.

Чеснок пропустите через пресс. Листочки мяты мелко нарежьте и смешайте с чесноком.

Добавьте натуральный йогурт, лимонный сок, орегано, соль и молотый перец по вкусу. Опять перемешайте. Залейте маринадом мясо и уберите в холодильник на 30 минут.

Вместо натурального йогурта можно использовать кефир жирностью не более 2,5%.

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