Придают аромат и яркий вкус: топ-3 рецептов маринада для куриных бедрышек
Куриное мясо быстро готовится и маринадами можно придать ей самый разный вкус — от классического до экзотического.
Маринад способен придать мясу яркий вкус и аромат, а также слегка размягчить белковые волокна, сделав их нежнее. Выбирая курицу, отдавайте предпочтение охлажденному мясу и старайтесь его не пересушить в духовке, или на сковороде. Фокус расскажет, какие маринады лучше всего подходят для курицы, а особенно, для куриных бедрышек, которые так популярны.
Они подойдут для приготовления мяса в духовке, или на сковороде, но, при желании, вы можете использовать их и для гриля. Все ингредиенты рассчитаны на 1 кг мяса.
Маринад с медом
Ингредиенты:
- жидкий мед – 100 мл;
- масло топленое – 4 ст. л.;
- сухие прованские травы – по вкусу;
- соль;
- свежемолотый черный перец;
- немного дижонской горчицы (при желании).
Растопите масло, добавьте мед, соль, перец и прованские травы. Слегка остудите, затем натрите получившимся маринадом куски курицы и оставьте на 2–3 часа в прохладном месте.
После переложите курицу в форму для запекания и накройте фольгой. Готовьте 40 минут, затем снимите фольгу и запекайте еще 20–25 минут. Можно сразу добавить овощи на противень, чтобы получить гарнир: картофель кладут сразу, брокколи, цуккини и прочие более нежные овощи – когда снимете фольгу.
Быстрый маринад с апельсинами
Ингредиенты:
- апельсины — 2 шт.;
- коричневый сахар — 1 ст. л.;
- молотый сушеный чеснок — 1 ст. л.;
- соль — 1 ст. л. (без горки);
- свежемолотый черный перец — 1 ч. л.
Апельсины вымойте и обсушите. Снимите мелкой теркой цедру. Разрежьте плоды на половинки и выжмите сок в большую миску. Добавьте цедру. Всыпьте в миску с соком сахар, чеснок, соль и перец. Влейте 150 мл воды. Перемешайте.
Погрузите в миску с маринадом куриные бедрышки. Перемешайте и оставьте под крышкой на 20–30 минут.
Надолго мясо в таком маринаде оставлять не надо. Сахар можно заменить жидким медом.
Маринад с йогуртом и чесноком
Ингредиенты:
- натуральный йогурт — 150 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- мята — 1 веточка;
- сушеный орегано — 1 ст. л.;
- соль, молотый черный перец — по вкусу.
Чеснок пропустите через пресс. Листочки мяты мелко нарежьте и смешайте с чесноком.
Добавьте натуральный йогурт, лимонный сок, орегано, соль и молотый перец по вкусу. Опять перемешайте. Залейте маринадом мясо и уберите в холодильник на 30 минут.
Вместо натурального йогурта можно использовать кефир жирностью не более 2,5%.
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