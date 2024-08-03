Надають аромату та яскравого смаку: топ-3 рецепти маринаду для курячих стегенець
Куряче м'ясо швидко готується і маринадами можна надати йому найрізноманітнішого смаку — від класичного до екзотичного.
Маринад здатний надати м'ясу яскравого смаку й аромату, а також злегка розм'якшити білкові волокна, зробивши їх ніжнішими. Вибираючи курку, віддавайте перевагу охолодженому м'ясу і намагайтеся його не пересушити в духовці, або на сковороді. Фокус розповість, які маринади найкраще підходять для курки, а особливо, для курячих стегенець, які так популярні.
Вони підійдуть для приготування м'яса в духовці, або на пательні, але, за бажання, ви можете використовувати їх і для гриля. Усі інгредієнти розраховані на 1 кг м'яса.
Маринад із медом
Інгредієнти:
- рідкий мед — 100 мл;
- масло топлене — 4 ст. л.;
- сухі прованські трави — за смаком;
- сіль;
- свіжомелений чорний перець;
- трохи діжонської гірчиці (за бажання).
Розтопіть масло, додайте мед, сіль, перець і прованські трави. Злегка остудіть, потім натріть отриманим маринадом шматки курки і залиште на 2-3 години в прохолодному місці.
Після перекладіть курку у форму для запікання і накрийте фольгою. Готуйте 40 хвилин, потім зніміть фольгу і запікайте ще 20-25 хвилин. Можна відразу додати овочі на деко, щоб отримати гарнір: картоплю кладуть одразу, броколі, цукіні та інші ніжніші овочі — коли знімете фольгу.
Швидкий маринад з апельсинами
Інгредієнти:
- апельсини — 2 шт;
- коричневий цукор — 1 ст. л.;
- мелений сушений часник — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ст. л. (без гірки);
- свіжомелений чорний перець — 1 ч. л.
Апельсини вимийте та обсушіть. Зніміть дрібною теркою цедру. Розріжте плоди на половинки і вичавіть сік у велику миску. Додайте цедру. Всипте в миску з соком цукор, часник, сіль і перець. Влийте 150 мл води. Перемішайте.
Занурте в миску з маринадом курячі стегенця. Перемішайте і залиште під кришкою на 20-30 хвилин.
Надовго м'ясо в такому маринаді залишати не треба. Цукор можна замінити рідким медом.
Маринад із йогуртом і часником
Інгредієнти:
- натуральний йогурт — 150 г;
- часник — 2 зубчики;
- лимонний сік — 2 ст. л.;
- м'ята — 1 гілочка;
- сушений орегано — 1 ст. л.;
- сіль, мелений чорний перець — за смаком.
Часник пропустіть через прес. Листочки м'яти дрібно наріжте та змішайте з часником.
Додайте натуральний йогурт, лимонний сік, орегано, сіль і мелений перець за смаком. Знову перемішайте. Залийте маринадом м'ясо і приберіть у холодильник на 30 хвилин.
Замість натурального йогурту можна використовувати кефір жирністю не більше 2,5%.
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