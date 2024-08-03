Надають аромату та яскравого смаку: топ-3 рецепти маринаду для курячих стегенець

Куряче м'ясо швидко готується і маринадами можна надати йому найрізноманітнішого смаку — від класичного до екзотичного.

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Маринад здатний надати м'ясу яскравого смаку й аромату, а також злегка розм'якшити білкові волокна, зробивши їх ніжнішими. Вибираючи курку, віддавайте перевагу охолодженому м'ясу і намагайтеся його не пересушити в духовці, або на сковороді. Фокус розповість, які маринади найкраще підходять для курки, а особливо, для курячих стегенець, які так популярні.

Вони підійдуть для приготування м'яса в духовці, або на пательні, але, за бажання, ви можете використовувати їх і для гриля. Усі інгредієнти розраховані на 1 кг м'яса.

Маринад із медом

Інгредієнти:

рідкий мед — 100 мл;

масло топлене — 4 ст. л.;

сухі прованські трави — за смаком;

сіль;

свіжомелений чорний перець;

трохи діжонської гірчиці (за бажання).

Розтопіть масло, додайте мед, сіль, перець і прованські трави. Злегка остудіть, потім натріть отриманим маринадом шматки курки і залиште на 2-3 години в прохолодному місці.

Після перекладіть курку у форму для запікання і накрийте фольгою. Готуйте 40 хвилин, потім зніміть фольгу і запікайте ще 20-25 хвилин. Можна відразу додати овочі на деко, щоб отримати гарнір: картоплю кладуть одразу, броколі, цукіні та інші ніжніші овочі — коли знімете фольгу.

Швидкий маринад з апельсинами

Інгредієнти:

апельсини — 2 шт;

коричневий цукор — 1 ст. л.;

мелений сушений часник — 1 ст. л.;

сіль — 1 ст. л. (без гірки);

свіжомелений чорний перець — 1 ч. л.

Апельсини вимийте та обсушіть. Зніміть дрібною теркою цедру. Розріжте плоди на половинки і вичавіть сік у велику миску. Додайте цедру. Всипте в миску з соком цукор, часник, сіль і перець. Влийте 150 мл води. Перемішайте.

Занурте в миску з маринадом курячі стегенця. Перемішайте і залиште під кришкою на 20-30 хвилин.

Надовго м'ясо в такому маринаді залишати не треба. Цукор можна замінити рідким медом.

Маринад із йогуртом і часником

Інгредієнти:

натуральний йогурт — 150 г;

часник — 2 зубчики;

лимонний сік — 2 ст. л.;

м'ята — 1 гілочка;

сушений орегано — 1 ст. л.;

сіль, мелений чорний перець — за смаком.

Часник пропустіть через прес. Листочки м'яти дрібно наріжте та змішайте з часником.

Додайте натуральний йогурт, лимонний сік, орегано, сіль і мелений перець за смаком. Знову перемішайте. Залийте маринадом м'ясо і приберіть у холодильник на 30 хвилин.

Замість натурального йогурту можна використовувати кефір жирністю не більше 2,5%.

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