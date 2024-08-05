Ничего лишнего: рецепт кебаба с помидорами
Это блюдо невероятно просто готовится в духовке. И подавать его можно со свежим хлебом.
Кебаб с помидорами – это самый простой способ приготовить мясное блюдо с овощами. Говяжий фарш кладется в свежие помидоры и запекается со специями в духовке. Рецептом поделились на сайте Yemek.
Кебаб с помидорами
Ингредиенты:
- говяжий фарш – 700 г;
- измельченная, или мелко нарезанная средняя луковица;
- измельченный, или мелко нарезанный сладкий перец;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- перец чили – по вкусу;
- помидоры среднего размера – 13 штук;
- растительное масло, вода.
Смешайте фарш, лук, сладкий перец, томатную пасту, перечную пасту, соль, перец чили и черный перец в большую миску и месите, пока все ингредиенты не смешаются.
Сделайте на вымытых помидорах по четыре надреза с бочков, не разрезая каждый до конца. Можно и по три разреза, смотря, какого размера у вас помилоры.
Возьмите кусочки приготовленной вами мясной смеси и засыпьте их в разрезанные части помидоров.
Выложите фаршированные помидоры на противень на расстоянии друг от друга.
Залейте помидоры смесью масла и воды и запекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 35 минут.
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