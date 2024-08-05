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Еда

Ничего лишнего: рецепт кебаба с помидорами

Кебаб с помидорами, мясо с помидорами, запеченное мясо, турецкая кухня
Фото: 1000.menu | Кебаб с помидорами

Это блюдо невероятно просто готовится в духовке. И подавать его можно со свежим хлебом.

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Кебаб с помидорами – это самый простой способ приготовить мясное блюдо с овощами. Говяжий фарш кладется в свежие помидоры и запекается со специями в духовке. Рецептом поделились на сайте Yemek.

Кебаб с помидорами

Ингредиенты:

  • говяжий фарш – 700 г;
  • измельченная, или мелко нарезанная средняя луковица;
  • измельченный, или мелко нарезанный сладкий перец;
  • томатная паста – 1 ст. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • перец чили – по вкусу;
  • помидоры среднего размера – 13 штук;
  • растительное масло, вода.

Смешайте фарш, лук, сладкий перец, томатную пасту, перечную пасту, соль, перец чили и черный перец в большую миску и месите, пока все ингредиенты не смешаются.

Сделайте на вымытых помидорах по четыре надреза с бочков, не разрезая каждый до конца. Можно и по три разреза, смотря, какого размера у вас помилоры.

Возьмите кусочки приготовленной вами мясной смеси и засыпьте их в разрезанные части помидоров.

Выложите фаршированные помидоры на противень на расстоянии друг от друга.

Залейте помидоры смесью масла и воды и запекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 35 минут.

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