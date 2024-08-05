Нічого зайвого: рецепт кебаба з помідорами
Ця страва неймовірно просто готується в духовці. І подавати її можна зі свіжим хлібом.
Кебаб із помідорами — це найпростіший спосіб приготувати м'ясну страву з овочами. Яловичий фарш кладеться у свіжі помідори і запікається зі спеціями в духовці. Рецептом поділилися на сайті Yemek.
Кебаб із помідорами
Інгредієнти:
- яловичий фарш — 700 г;
- подрібнена, або дрібно нарізана середня цибулина;
- подрібнений, або дрібно нарізаний солодкий перець;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець чилі — за смаком;
- помідори середнього розміру — 13 штук;
- рослинна олія, вода.
Змішайте фарш, цибулю, солодкий перець, томатну пасту, перцеву пасту, сіль, перець чилі та чорний перець у велику миску та місіть, поки всі інгредієнти не змішаються.
Зробіть на вимитих помідорах по чотири надрізи з бочків, не розрізаючи кожен до кінця. Можна і по три розрізи, дивлячись, якого розміру у вас помідори.
Візьміть шматочки приготованої вами м'ясної суміші та засипте їх у розрізані частини помідорів.
Викладіть фаршировані помідори на деко на відстані один від одного.
Залийте помідори сумішшю олії та води і запікайте в духовці за температури 200 градусів протягом 35 хвилин.
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