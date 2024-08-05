Нічого зайвого: рецепт кебаба з помідорами

Ця страва неймовірно просто готується в духовці. І подавати її можна зі свіжим хлібом.

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Кебаб із помідорами — це найпростіший спосіб приготувати м'ясну страву з овочами. Яловичий фарш кладеться у свіжі помідори і запікається зі спеціями в духовці. Рецептом поділилися на сайті Yemek.

Кебаб із помідорами

Інгредієнти:

яловичий фарш — 700 г;

подрібнена, або дрібно нарізана середня цибулина;

подрібнений, або дрібно нарізаний солодкий перець;

томатна паста — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

перець чилі — за смаком;

помідори середнього розміру — 13 штук;

рослинна олія, вода.

Змішайте фарш, цибулю, солодкий перець, томатну пасту, перцеву пасту, сіль, перець чилі та чорний перець у велику миску та місіть, поки всі інгредієнти не змішаються.

Зробіть на вимитих помідорах по чотири надрізи з бочків, не розрізаючи кожен до кінця. Можна і по три розрізи, дивлячись, якого розміру у вас помідори.

Візьміть шматочки приготованої вами м'ясної суміші та засипте їх у розрізані частини помідорів.

Викладіть фаршировані помідори на деко на відстані один від одного.

Залийте помідори сумішшю олії та води і запікайте в духовці за температури 200 градусів протягом 35 хвилин.

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