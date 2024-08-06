Самый простой рецепт: как приготовить лечо на зиму
В этом рецепте есть только томаты, сладкие перцы и специи.
Лечо можно приготовить по множеству рецептов, но этот, с минимальным набором ингредиентов, считается классическим. Сладкий перец в томатном соусе приправляется специями по вашему вкусу. И отличное блюдо на зиму готово. Фокус расскажет, как приготовить лечо.
Перцы можно брать любого цвета, разные цвета в рецепте указаны скорей для эстетики.
Лечо
Ингредиенты:
- зеленый сладкий перец – 2 кг;
- красный сладкий перец – 1 кг;
- помидоры – 1 кг;
- томатный сок – 2 л;
- сахар – 100 г;
- соль – 2 ст. л.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- кориандр – 1 ч. л.;
- душистый перец горошком – 4 шт.;
- растительное масло – 150 мл;
- столовый уксус (9%) – 100 мл.
У перцев удалите хвостики и семечки, нарежьте их широкими полосками. Помидоры для лечо вымойте и разрежьте на четвертинки. Томатный сок перелейте в большую кастрюлю, добавьте сахар, соль, сахар, лавровый лист и специи. Помешивая, доведите до кипения.
Добавьте нарезанные помидоры и сладкий перец. Влейте растительное масло и доведите до кипения. Варите лечо 15 минут на среднем огне. Добавьте столовый уксус. Перемешайте и снова доведите до кипения.
Разложите горячее лечо по стерилизованным банкам, плотно закройте и после остывания храните в темном сухом месте.
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