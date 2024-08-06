Найпростіший рецепт: як приготувати лечо на зиму

У цьому рецепті є тільки томати, солодкі перці та спеції.

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Лечо можна приготувати за безліччю рецептів, але цей, із мінімальним набором інгредієнтів, вважається класичним. Солодкий перець у томатному соусі приправляється спеціями до вашого смаку. І чудова страва на зиму готова. Фокус розповість, як приготувати лечо.

Перці можна брати будь-якого кольору, різні кольори в рецепті вказані скоріше для естетики.

Лечо

Інгредієнти:

зелений солодкий перець — 2 кг;

червоний солодкий перець — 1 кг;

помідори — 1 кг;

томатний сік — 2 л;

цукор — 100 г;

сіль — 2 ст. л.;

лавровий лист — 2 шт;

коріандр — 1 ч. л.;

духмяний перець горошком — 4 шт;

рослинна олія — 150 мл;

столовий оцет (9%) — 100 мл.

У перців видаліть хвостики та насіння, наріжте їх широкими смужками. Помідори для лечо вимийте та розріжте на четвертинки. Томатний сік перелийте у велику каструлю, додайте цукор, сіль, цукор, лавровий лист і спеції. Помішуючи, доведіть до кипіння.

Додайте нарізані помідори та солодкий перець. Влийте рослинну олію та доведіть до кипіння. Варіть лечо 15 хвилин на середньому вогні. Додайте столовий оцет. Перемішайте та знову доведіть до кипіння.

Розкладіть гаряче лечо по стерилізованих банках, щільно закрийте та після охолодження зберігайте в темному сухому місці.

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