Если морковка уродилась: как приготовить этот овощ в пикантном кисло-сладком маринаде

В Украине традиционно маринуют огурцы и помидоры. Но молодая морковка в маринаде – это тоже очень вкусно.

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Кисло-сладкая морковь — вкусная и простая консервация, идеальная добавка к ужину: к мясным, или рыбным блюдам. Также такой морковкой можно дополнить салаты. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Кисло-сладкая морковь

Ингредиенты:

бэби-морковь, или просто молодая некрупная морковка — 600 г;

яблочный уксус — 300 мл;

оливковое масло — 300 мл;

сахар — 10 г;

соль — 3 г;

майоран — 8 г.

Подготовьте банки и приступайте к подготовке морковки. Она должна быть очень свежей и без пятен: очистите ее, промойте под проточной водой и отрежьте кончики. Бланшируем морковь в воде 1 минуту.

После одной минуты пребывания в кипящей воде сразу погрузите морковь в воду со льдом и оставьте на 3-4 минуты. Это поможет сохранить яркий оранжевый цвет моркови. Возьмите кастрюлю и налейте в нее уксус и масло.

Также добавляем соль и сахар. Доведите все до кипения, а затем всыпьте морковь. И готовьте около 2 минут. Будьте осторожны, соблюдайте время и не переваривайте, потому что важно, чтобы морковь оставалась хрустящей.

По истечении необходимого времени аккуратно переложите морковь на дуршлаг с помощью шумовки и дайте стечь жидкости и остыть. Затем переложите морковь в предварительно продезинфицированные банки, стараясь расположить морковь как можно аккуратнее, не прижимая ее слишком сильно. Добавляем веточки майорана.

Наполните банки маринадом, хорошо закрываем банки, но не сильно закручивая, на этом этапе переходите к кипячению банок, то есть к пастеризации. Если вы используете банки с завинчивающимися крышками, то после того, как банки остынут, проверьте, правильно ли образовался вакуум: можно нажать на центр крышки и, если не услышите щелчка, вакуум есть. Если после кипячения вы заметите образование мелких пузырьков воздуха, пока банка еще горячая, аккуратно постучите ею по поверхности, чтобы пузырьки поднялись на поверхность, которая затем исчезнет естественным путем.

Кисло-сладкую морковь можно хранить в течение 3 месяцев прохладном, сухом месте, вдали от источников света и тепла. Предпочтительно подождать около 1 месяца, прежде чем начинать употреблять морковь.

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