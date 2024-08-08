Якщо морквина вродила: як приготувати цей овоч у пікантному кисло-солодкому маринаді

В Україні традиційно маринують огірки та помідори. Але молода морквина в маринаді — це теж дуже смачно.

Related video

Кисло-солодка морква — смачна та проста консервація, ідеальна добавка до вечері: до м'ясних чи рибних страв. Також такою морквою можна доповнити салати. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Кисло-солодка морква

Інгредієнти:

бебі-морква, або просто молода дрібна морквина — 600 г;

яблучний оцет — 300 мл;

оливкова олія — 300 мл;

цукор — 10 г;

сіль — 3 г;

майоран — 8 г.

Підготуйте банки і приступайте до підготовки морквини. Вона має бути дуже свіжою і без плям: очистіть її, промийте під проточною водою і відріжте кінчики. Бланшуємо моркву у воді 1 хвилину.

Після однієї хвилини перебування в киплячій воді відразу занурте моркву у воду з льодом і залиште на 3-4 хвилини. Це допоможе зберегти яскравий помаранчевий колір моркви. Візьміть каструлю і налийте в неї оцет та олію.

Також додаємо сіль і цукор. Доведіть усе до кипіння, а потім всипте моркву. І готуйте близько 2 хвилин. Будьте обережні, дотримуйтеся часу і не переварюйте, бо важливо, щоб морква залишалася хрусткою.

Після закінчення необхідного часу акуратно перекладіть моркву на друшляк за допомогою шумівки та дайте стекти рідині й охолонути. Потім перекладіть моркву в попередньо продезінфіковані банки, намагаючись розташувати моркву якомога акуратніше, не притискаючи її занадто сильно. Додаємо гілочки майорану.

Наповніть банки маринадом, добре закриваємо банки, але не сильно закручуючи, на цьому етапі переходите до кип'ятіння банок, тобто до пастеризації. Якщо ви використовуєте банки з кришками, що загвинчуються, то після того, як банки охолонуть, перевірте, чи правильно утворився вакуум: можна натиснути на центр кришки, і якщо не почуєте клацання, вакуум є. Якщо після кип'ятіння ви помітите утворення дрібних бульбашок повітря, поки банка ще гаряча, акуратно постукайте нею по поверхні, щоб бульбашки піднялися на поверхню, яка потім зникне природним шляхом.

Кисло-солодку моркву можна зберігати протягом 3 місяців у прохолодному, сухому місці, подалі від джерел світла і тепла. Переважно почекати близько 1 місяця, перш ніж починати вживати моркву.

Читайте також:

Лечо з огірками за бабусиним рецептом: як приготувати смачну заготовку на зиму

Найпростіший рецепт: як приготувати лечо на зиму

Незмінно викликають фурор: рецепт маринованих цілком баклажанів на зиму