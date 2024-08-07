Просто готовится и радует зимой: рецепт варенья из груш с лимоном
Для этого варенья лучше всего подойдут крепкие и даже твердые груши.
Варенье из груш с лимоном на зиму традиционно варят осенью. Когда созревают эти плоды. А лимон придаст варенью приятный цитрусовый аромат. Рецептом поделились на сайте Pora cos zjesc.
Варенье из груш с лимоном
Ингредиенты:
- груши – 1 кг;
- сахар — 0,5 кг;
- один лимон;
- воды — 250 мл.
Лимон вымойте и нарежьте тонкими кружочками, удалите косточки. Груши помойте, нарежьте ломтиками и удалите семечки и плодоножку.
Переложите лимон в кастрюлю, засыпьте сахаром и добавьте воды. На небольшом огне доведите до кипения и варите три минуты. Добавляем в сироп груши и оставляем на пару часов.
Потом верните кастрюлю на огонь, доведите до кипения, а затем уменьшите огонь до минимального и варите пару часов, периодически помешивая. Готовое варенье разложите по прогретым стерильным банкам, закройте и уберите в темное место.
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