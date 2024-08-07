Просто готується і радує взимку: рецепт варення з груш із лимоном
Для цього варення найкраще підійдуть міцні та навіть тверді груші.
Варення з груш із лимоном на зиму традиційно варять восени. Коли дозрівають ці плоди. А лимон додасть варенню приємного цитрусового аромату. Рецептом поділилися на сайті Pora cos zjesc.
Варення з груш із лимоном
Інгредієнти:
- груші — 1 кг;
- цукор — 0,5 кг;
- один лимон;
- води — 250 мл.
Лимон вимийте і наріжте тонкими кружечками, видаліть кісточки. Груші помийте, наріжте скибочками та видаліть насіння і плодоніжку.
Перекладіть лимон у каструлю, засипте цукром і додайте води. На невеликому вогні доведіть до кипіння і варіть три хвилини. Додаємо в сироп груші й залишаємо на кілька годин.
Потім поверніть каструлю на вогонь, доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь до мінімального і варіть кілька годин, періодично помішуючи. Готове варення розкладіть по прогрітих стерильних банках, закрийте і приберіть у темне місце.
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