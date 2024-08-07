Изысканный ужин: рецепт картофеля с сыром в духовке (видео)

Готовое блюдо при подаче можно посыпать мелко нарубленной зеленью.

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Картофель – овощ, который есть практически на каждой кухне. Сложно назвать более универсальный ингредиент для приготовления первых блюд, гарниров или салатов. Предлагаем вам приготовить очень изысканное блюдо с этим ингредиентом по рецепту известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Если вы порадуете родных на ужин картошкой с сырной начинкой, они будут в восторге.

Картофель с сырной начинкой в духовке

Ингредиенты:

картофель (крахмальный сорт) – 1 кг;

паприка молотая – 1 ч. л;

соль – 2/3 ч. л;

перец черный – 1/2 ч. л;

кукурузный крахмал – 1 ст. л;

растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

камамбер – 150 гр;

петрушка – маленький пучок;

бекон жареный – 3 ст. л;

чеснок – 3 зубчика;

пармезан – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Картофель хорошо вымыть, разрезать пополам. Для устойчивости можно срезать снизу кусочек кожуры. Со стороны разреза сделать насечки ножом и залить кипятком на 10 минут.

Добавить специи с крахмалом, перемешать и добавить масло. Еще раз перемешать. Запекать все в духовке, разогретой до 180 градусов, 40 минут. Проверить готовность картошки зубочисткой. Если картофель мягкий, значит он готов.

Ингредиенты для начинки хорошо вымесить до состояния пластилина и сформировать шарики. Выложить их на картофель и отправить еще раз в духовку, пока не расплавится сыр.

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