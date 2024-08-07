Вишукана вечеря: рецепт картоплі з сиром у духовці (відео)

Готову страву під час подавання можна посипати дрібно посіченою зеленню.

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Картопля — овоч, який є практично на кожній кухні. Складно назвати більш універсальний інгредієнт для приготування перших страв, гарнірів або салатів. Пропонуємо вам приготувати дуже вишукану страву з цим інгредієнтом за рецептом відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Якщо ви потішите рідних на вечерю картоплею з сирною начинкою, вони будуть у захваті.

Картопля із сирною начинкою в духовці

Інгредієнти:

картопля (крохмальний сорт) — 1 кг;

паприка мелена — 1 ч. л;

сіль — 2/3 ч. л;

перець чорний — 1/2 ч. л;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л;

рослинна олія — 2 ст. л.

Для начинки:

камамбер — 150 г;

петрушка — маленький пучок;

бекон смажений — 3 ст. л;

часник — 3 зубчики;

пармезан — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Картоплю добре вимити, розрізати навпіл. Для стійкості можна зрізати знизу шматочок шкірки. З боку розрізу зробити насічки ножем і залити окропом на 10 хвилин.

Додати спеції з крохмалем, перемішати та додати олію. Ще раз перемішати. Запікати все в духовці, розігрітій до 180 градусів, 40 хвилин. Перевірити готовність картоплі зубочисткою. Якщо картопля м'яка, значить вона готова.

Інгредієнти для начинки добре вимісити до стану пластиліну і сформувати кульки. Викласти їх на картоплю і відправити ще раз у духовку, поки не розплавиться сир.

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