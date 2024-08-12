Французский шарм: рецепт профитролей с начинкой ил сливочного сыра и лосося

Тающие во рту профитроли с сытной и легкой начинкой – отличный вариант угощения для гостей и близких.

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Профитроли – лакомство, которое пришло к нам из Франции. Они популярны благодаря своей универсальности, ведь готовить их можно с любой начинкой. Предлагаем вам рецепт от кулинарного блогера Юлии Симончук, которая показала и рассказала, как приготовить профитроли с начинкой из сливочного сыра и лосося.

Профитроли с начинкой из сливочного сыра и лосося

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 гр;

вода – 200 мл;

соль – щепотка;

мука – 140 гр;

яйца – 4 шт.

Для начинки:

сливочный сыр – 250-300 гр;

филе лосося слабосоленое – 200 гр;

огурец свежий – 1-2 шт;

Способ приготовления:

Сначала готовим профитроли. В сотейник положить масло, посолить, добавить воду. Поставить на огонь и довести до растворения масла. Добавить муку, вымешать и заварить ее, постоянно помешивая, до однородности. Прогревать тесто минуты 2-3 на слабом огне: оно не должно прилипать к стенкам сотейника.

Снять тесто с огня, дать ему остыть и частями ввести слегка взбитые яйца, перемешивая каждый раз до однородности. Яйца добавлять постепенно, ориентируясь на состояние массы. Она должна будто "сползать" с ложки. Возможно, придется добавить яйца меньшего размера, если они крупные.

Полученную массу переложить в кондитерский мешок с любой насадкой и отсадить тесто на просиликоненный пергамент. Если нет мешка, можно выложить ложкой. Поставить форму с профитролями в разогретую до 200 градусов духовку на 14 минут, после чего температуру уменьшить до 175 градусов и подержать еще примерно 15 минут.

Для начинки в сливочный сыр добавить мелко нарезанный лосось и измельченный огурец. Перемешать.

Срезать верхушку у каждого профитроля, выложить начинку и накрыть обратно.

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