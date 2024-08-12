Французский шарм: рецепт профитролей с начинкой ил сливочного сыра и лосося
Тающие во рту профитроли с сытной и легкой начинкой – отличный вариант угощения для гостей и близких.
Профитроли – лакомство, которое пришло к нам из Франции. Они популярны благодаря своей универсальности, ведь готовить их можно с любой начинкой. Предлагаем вам рецепт от кулинарного блогера Юлии Симончук, которая показала и рассказала, как приготовить профитроли с начинкой из сливочного сыра и лосося.
Профитроли с начинкой из сливочного сыра и лосося
Ингредиенты:
- сливочное масло – 100 гр;
- вода – 200 мл;
- соль – щепотка;
- мука – 140 гр;
- яйца – 4 шт.
Для начинки:
- сливочный сыр – 250-300 гр;
- филе лосося слабосоленое – 200 гр;
- огурец свежий – 1-2 шт;
Способ приготовления:
Сначала готовим профитроли. В сотейник положить масло, посолить, добавить воду. Поставить на огонь и довести до растворения масла. Добавить муку, вымешать и заварить ее, постоянно помешивая, до однородности. Прогревать тесто минуты 2-3 на слабом огне: оно не должно прилипать к стенкам сотейника.
Снять тесто с огня, дать ему остыть и частями ввести слегка взбитые яйца, перемешивая каждый раз до однородности. Яйца добавлять постепенно, ориентируясь на состояние массы. Она должна будто "сползать" с ложки. Возможно, придется добавить яйца меньшего размера, если они крупные.
Полученную массу переложить в кондитерский мешок с любой насадкой и отсадить тесто на просиликоненный пергамент. Если нет мешка, можно выложить ложкой. Поставить форму с профитролями в разогретую до 200 градусов духовку на 14 минут, после чего температуру уменьшить до 175 градусов и подержать еще примерно 15 минут.
Для начинки в сливочный сыр добавить мелко нарезанный лосось и измельченный огурец. Перемешать.
Срезать верхушку у каждого профитроля, выложить начинку и накрыть обратно.
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