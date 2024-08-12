Французький шарм: рецепт профітролів із начинкою з вершкового сиру та лосося

Профітролі, що тануть у роті, з ситною і легкою начинкою — чудовий варіант частування для гостей і близьких.

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Профітролі — ласощі, які прийшли до нас із Франції. Вони популярні завдяки своїй універсальності, адже готувати їх можна з будь-якою начинкою. Пропонуємо вам рецепт від кулінарної блогерки Юлії Симончук, яка показала і розповіла, як приготувати профітролі з начинкою з вершкового сиру і лосося.

Профітролі з начинкою з вершкового сиру та лосося

Інгредієнти:

вершкове масло — 100 г;

вода — 200 мл;

сіль — щіпка;

борошно — 140 г;

яйця — 4 шт.

Для начинки:

вершковий сир — 250-300 г;

філе лосося слабосолоне — 200 г;

огірок свіжий — 1-2 шт;

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо профітролі. У сотейник покласти олію, посолити, додати воду. Поставити на вогонь і довести до розчинення масла. Додати борошно, вимішати і заварити його, постійно помішуючи, до однорідності. Прогрівати тісто хвилини 2-3 на слабкому вогні: воно не має прилипати до стінок сотейника.

Зняти тісто з вогню, дати йому охолонути і частинами ввести злегка збиті яйця, перемішуючи щоразу до однорідності. Яйця додавати поступово, орієнтуючись на стан маси. Вона має ніби "сповзати" з ложки. Можливо, доведеться додати яйця меншого розміру, якщо вони великі.

Отриману масу перекласти в кондитерський мішок із будь-якою насадкою і відсадити тісто на просиліконений пергамент. Якщо немає мішка, можна викласти ложкою. Поставити форму з профітролями в розігріту до 200 градусів духовку на 14 хвилин, після чого температуру зменшити до 175 градусів і потримати ще приблизно 15 хвилин.

Для начинки у вершковий сир додати дрібно нарізаний лосось і подрібнений огірок. Перемішати.

Зрізати верхівку в кожного профітроля, викласти начинку і накрити назад.

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