Самый вкусный львовский сырник: рецепт популярного украинского десерта

Это один из тех десертов, который не теряет популярности с годами.

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Рецептов львовского сырника есть множество. Почти как борща. Даже у самой Дарьи Цвек в популярной книге "Домашнее печенье" их несколько. Это один из них. Если не любите изюм, можно добавить курагу или цукаты. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Львовский сырник

Ингредиенты:

900 г кисломолочного творога;

150 г сахара;;

10 г ванильного сахара

4 больших яйца;

100 г масла;

40 г манки;

20 г крахмала;

125 г изюма;

цедра одного лимона.

Для глазури:

8 ст. л. сахара;

4 ст. л. какао;

8 ст. л. молока;

50 г масла.

Творог смешайте с сахаром и яйцами, хорошо взбейте блендером до однородной консистенции, добавьте сливочное масло, манную крупу и крахмал. И еще раз хорошо перемешайте блендером.

Изюм залейте кипятком на 1 минуту, слейте воду и дайте жидкости стечь. И добавьте к творожной массе. Также добавьте тонко натертую лимонную цедру.

Творожную массу положите в прямоугольную форму выстеленную пергаментом, и выпекайте примерно 45-50 минут на 180 градусах. Дайте остыть.

И готовьте глазурь. Добавьте в кастрюлю какао, молоко, сахар. Перемешайте и поставьте на огонь. Когда начнет густеть, добавьте 50 грамм масла и все, глазурь готова. Полейте остывший сырник глазурью и дайте застыть в холодильнике.

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