Самый вкусный львовский сырник: рецепт популярного украинского десерта
Это один из тех десертов, который не теряет популярности с годами.
Рецептов львовского сырника есть множество. Почти как борща. Даже у самой Дарьи Цвек в популярной книге "Домашнее печенье" их несколько. Это один из них. Если не любите изюм, можно добавить курагу или цукаты. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Львовский сырник
Ингредиенты:
- 900 г кисломолочного творога;
- 150 г сахара;;
- 10 г ванильного сахара
- 4 больших яйца;
- 100 г масла;
- 40 г манки;
- 20 г крахмала;
- 125 г изюма;
- цедра одного лимона.
Для глазури:
- 8 ст. л. сахара;
- 4 ст. л. какао;
- 8 ст. л. молока;
- 50 г масла.
Творог смешайте с сахаром и яйцами, хорошо взбейте блендером до однородной консистенции, добавьте сливочное масло, манную крупу и крахмал. И еще раз хорошо перемешайте блендером.
Изюм залейте кипятком на 1 минуту, слейте воду и дайте жидкости стечь. И добавьте к творожной массе. Также добавьте тонко натертую лимонную цедру.
Творожную массу положите в прямоугольную форму выстеленную пергаментом, и выпекайте примерно 45-50 минут на 180 градусах. Дайте остыть.
И готовьте глазурь. Добавьте в кастрюлю какао, молоко, сахар. Перемешайте и поставьте на огонь. Когда начнет густеть, добавьте 50 грамм масла и все, глазурь готова. Полейте остывший сырник глазурью и дайте застыть в холодильнике.
Читайте также:
Универсальный и очень вкусный десерт: пошаговый рецепт бисквитного торта со сметанным кремом и фруктами
Что такое Намелака и как его готовить: оригинальный рецепт сладкого японского крема
Сдобный пирог с заварным кремом: как приготовить изысканный десерт