Найсмачніший львівський сирник: рецепт популярного українського десерту

Це один із тих десертів, який не втрачає популярності з роками.

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Рецептів львівського сирника є безліч. Майже як борщу. Навіть у самої Дарії Цвек в популярній книзі "Домашнє печиво" їх кілька. Це один із них. Якщо не любите родзинки, можна додати курагу, або цукати. Рецептом поділились на сайті Cookpad.

Львівський сирник

Інгредієнти:

900 г кисломолочного сиру;

150 г цукру;;

10 г ванільного цукру

4 великих яйця;

100 г масла;

40 г манки;

20 г крохмалю;

125 г родзинок;

цедра одного лимону.

Для глазурі:

8 ст. л. цукру;

4 ст. л. какао;

8 ст. л. молока;

50 г масла.

Кисломолочний сир змішайте з цукром та яйцями, добре збийте блендером до однорідної консистенції, додайте вершкове масло, манну крупу та крохмаль. І ще раз добре перемішайте блендером.

Родзинки залийте окропом на 1 хвилину, злийте воду та дайте рідині стекти. І додайте до сирної маси. Також додайте тонко натерту лимонну цедру.

Сирну масу покладіть у прямокутну форму вистелену пергаментом, і випікайте приблизно 45-50 хвилин на 180 градусах. Дайте охолонути.

І готуйте глазур. Додайте в каструлю какао, молоко, цукор. Перемішайте і поставте на вогонь. Коли почне гуснути, додайте 50 грам масла і все, глазур готова. Полийте остиглий сирник глазур'ю та дайте застигнути у холодильнику.

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