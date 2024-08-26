Найсмачніший львівський сирник: рецепт популярного українського десерту
Це один із тих десертів, який не втрачає популярності з роками.
Рецептів львівського сирника є безліч. Майже як борщу. Навіть у самої Дарії Цвек в популярній книзі "Домашнє печиво" їх кілька. Це один із них. Якщо не любите родзинки, можна додати курагу, або цукати. Рецептом поділились на сайті Cookpad.
Львівський сирник
Інгредієнти:
- 900 г кисломолочного сиру;
- 150 г цукру;;
- 10 г ванільного цукру
- 4 великих яйця;
- 100 г масла;
- 40 г манки;
- 20 г крохмалю;
- 125 г родзинок;
- цедра одного лимону.
Для глазурі:
- 8 ст. л. цукру;
- 4 ст. л. какао;
- 8 ст. л. молока;
- 50 г масла.
Кисломолочний сир змішайте з цукром та яйцями, добре збийте блендером до однорідної консистенції, додайте вершкове масло, манну крупу та крохмаль. І ще раз добре перемішайте блендером.
Родзинки залийте окропом на 1 хвилину, злийте воду та дайте рідині стекти. І додайте до сирної маси. Також додайте тонко натерту лимонну цедру.
Сирну масу покладіть у прямокутну форму вистелену пергаментом, і випікайте приблизно 45-50 хвилин на 180 градусах. Дайте охолонути.
І готуйте глазур. Додайте в каструлю какао, молоко, цукор. Перемішайте і поставте на вогонь. Коли почне гуснути, додайте 50 грам масла і все, глазур готова. Полийте остиглий сирник глазур'ю та дайте застигнути у холодильнику.
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