Малосольные помидоры по-армянски : рецепт вкуснейшей закуски с чесноком

Степень остроты закуски каждый может регулировать по своему вкусу, подержав помидоры в рассоле дольше или меньше.

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Пока на дачах зреют помидоры, грех не воспользоваться моментом и не попробовать как можно больше интересных рецептов приготовления этого овоща. Предлагаем вам попробовать пикантную закуску "Малосольные помидоры по-армянски" по рецепту из блога "Консервация и кулинария". Она получается вкусной, ароматной и с остринкой.

Малосольные помидоры по-армянски

Ингредиенты:

небольшие бурые (или зеленые) помидоры;

свежая петрушка — 1 пучок;

чеснок — 2 головки;

соль.

Для рассола:

на 1 литр холодной воды — 2 ст. л. соли.

Способ приготовления:

Зелень петрушки мелко порубить или перебить блендером. Чеснок мелко порезать и смешать его с петрушкой.

Помидоры помыть, на каждом надрезать верхушку, но не до конца, а чтобы держалась. Получается что-то наподобие корзинки с крышечкой.

Под шляпку каждого помидора положить смесь петрушки с чесноком. Все помидоры выложить в глубокую кастрюлю, можно в несколько рядов. Залить помидоры рассолом, сверху придавить грузом. В таком виде отправить на балкон или оставить на столе на 3–4 дня.

Степень готовности определяется сугубо индивидуально. Любите не слишком просоленные помидоры — пробуйте их через 3 дня. Любите, "чтобы за язык щипало" — через 4–5 дней.

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