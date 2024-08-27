Малосольные помидоры по-армянски : рецепт вкуснейшей закуски с чесноком
Степень остроты закуски каждый может регулировать по своему вкусу, подержав помидоры в рассоле дольше или меньше.
Пока на дачах зреют помидоры, грех не воспользоваться моментом и не попробовать как можно больше интересных рецептов приготовления этого овоща. Предлагаем вам попробовать пикантную закуску "Малосольные помидоры по-армянски" по рецепту из блога "Консервация и кулинария". Она получается вкусной, ароматной и с остринкой.
Малосольные помидоры по-армянски
Ингредиенты:
- небольшие бурые (или зеленые) помидоры;
- свежая петрушка — 1 пучок;
- чеснок — 2 головки;
- соль.
Для рассола:
- на 1 литр холодной воды — 2 ст. л. соли.
Способ приготовления:
Зелень петрушки мелко порубить или перебить блендером. Чеснок мелко порезать и смешать его с петрушкой.
Помидоры помыть, на каждом надрезать верхушку, но не до конца, а чтобы держалась. Получается что-то наподобие корзинки с крышечкой.
Под шляпку каждого помидора положить смесь петрушки с чесноком. Все помидоры выложить в глубокую кастрюлю, можно в несколько рядов. Залить помидоры рассолом, сверху придавить грузом. В таком виде отправить на балкон или оставить на столе на 3–4 дня.
Степень готовности определяется сугубо индивидуально. Любите не слишком просоленные помидоры — пробуйте их через 3 дня. Любите, "чтобы за язык щипало" — через 4–5 дней.
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