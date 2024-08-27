Малосольні помідори по-вірменськи : рецепт смачної закуски з часником
Ступінь гостроти закуски кожен може регулювати на свій смак, потримавши помідори в розсолі довше або менше.
Поки на дачах зріють помідори, гріх не скористатися моментом і не спробувати якомога більше цікавих рецептів приготування цього овоча. Пропонуємо вам скуштувати пікантну закуску "Малосольні помідори по-вірменськи" за рецептом із блогу "Консервація і кулінарія". Вона виходить смачною, ароматною і з гостринкою.
Малосольні помідори по-вірменськи
Інгредієнти:
- невеликі бурі (або зелені) помідори;
- свіжа петрушка — 1 пучок;
- часник — 2 головки;
- сіль.
Для розсолу:
- на 1 літр холодної води — 2 ст. л. солі.
Спосіб приготування:
Зелень петрушки дрібно порубати або перебити блендером. Часник дрібно порізати і змішати його з петрушкою.
Помідори помити, на кожному надрізати верхівку, але не до кінця, а щоб трималася. Виходить щось на зразок кошика з кришечкою.
Під капелюшок кожного помідора покласти суміш петрушки з часником. Усі помідори викласти в глибоку каструлю, можна в кілька рядів. Залити помідори розсолом, зверху придавити вантажем. У такому вигляді відправити на балкон або залишити на столі на 3–4 дні.
Ступінь готовності визначається суто індивідуально. Любите не надто просолені помідори — куштуйте їх через 3 дні. Любите, "щоб за язик щипало" — через 4–5 днів.
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