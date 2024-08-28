Как в лучших пиццериях: рецепт изысканной пиццы с голубым сыром и грушей

Такие пиццы обычно заказывают те, кто любит сочетать пикантность сыра с голубой плесенью и сладость груши.

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Пицца эта появилась из традиционной закуски к вину: груши и нарезки сыра. А на тесте получается сытнее и очень вкусно. К тому же рецепт этого теста для пиццы можно использовать и с другими начинками, которые вам по душе. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Пицца с голубым сыром и грушей

Ингредиенты:

пшеничная мука — 300 г;

вода — 150 мл;

соль — 5 г;

оливковое масло — 3 мл;

сухие дрожжи — 3 г;

сыр горгонзола – 100 г;

сыр моцарелла — 120 г;

одна груша.

Сначала приготовьте тесто: смешайте муку, воду, оливковое масло, соль и дрожжи. Замесите тесто и оставьте его на 30 минут в теплом месте. Для одной пиццы нужно 150 г теста.

Его нужно раскатать скалкой на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной 1,5 мм. Затем выложить на раскатанное тесто 120 г предварительно натертой моцареллы и нарезанную небольшими кусочками горгонзолу. Если моцарелла свежая – просто нарежьте ее ломтиками и разложите на пицце.

Готовьте пиццу в духовке, разогретой до 180 градусов не более десяти минут.

Как только пицца покажется вам готовой — ее можно вынимать. Столовой ложкой разотрите растаявшие кусочки горгонзолы так, чтобы вся поверхность пиццы покрылась тонким слоем сыра. Затем разложите нарезанную тонкими ломтиками грушу. Перед этим ее можно почистить, если хотите.

Ломтиками груши покройте всю пиццу, нарежьте на ломтики и подавайте к столу.

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