Як у найкращих піцеріях: рецепт вишуканої піци з блакитним сиром і грушею

Такі піци зазвичай замовляють ті, хто любить поєднувати пікантність сиру з блакитною пліснявою та солодкість груші.

Related video

Піца ця з'явилася з традиційної закуски до вина: груші та нарізки сиру. А на тісті виходить ситніше і дуже смачно. До того ж рецепт цього тіста для піци можна використовувати і з іншими начинками, які вам до душі. Фокус розповість, як її приготувати.

Піца з блакитним сиром і грушею

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 300 г;

вода — 150 мл;

сіль — 5 г;

оливкова олія — 3 мл;

сухі дріжджі — 3 г;

сир горгонзола — 100 г;

сир моцарела — 120 г;

одна груша.

Спочатку приготуйте тісто: змішайте борошно, воду, оливкову олію, сіль і дріжджі. Замісіть тісто і залиште його на 30 хвилин у теплому місці. Для однієї піци потрібно 150 г тіста.

Його потрібно розкачати качалкою на присипаній борошном поверхні в коло завтовшки 1,5 мм. Потім викласти на розкачане тісто 120 г попередньо натертої моцарели та нарізану невеликими шматочками горгонзолу. Якщо моцарела свіжа — просто наріжте її скибочками і розкладіть на піці.

Готуйте піцу в духовці, розігрітій до 180 градусів, не більше десяти хвилин.

Щойно піца здасться вам готовою — її можна виймати. Столовою ложкою розітріть розталі шматочки горгонзоли так, щоб уся поверхня піци вкрилася тонким шаром сиру. Потім розкладіть нарізану тонкими скибочками грушу. Перед цим її можна почистити, якщо хочете.

Скибочками груші покрийте всю піцу, наріжте на шматочки і подавайте до столу.

Читайте також:

Коржик із кабачків: як приготувати смачну закуску із сезонних овочів

Чебуреки за 10 хвилин: рецепт ситного та смачного перекусу

Готується швидко, а виходить смачно: рецепт піци з фаршем "по-домашньому"