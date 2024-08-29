Идеальное для завтрака: рецепт сливово-яблочного повидла

Повидло получается как мармелад, его буквально можно резать ножом.

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Из слив и яблок повидло получается очень густым и вкусным. Все благодаря пектину, которого полно в яблоках. А также у него очень приятный цвет. Рецептом поделились на сайте Cookorama.

Сливово-яблочное повидло

Ингредиенты:

сливы (без косточек) — 1 кг;

яблоки — 1 кг;

сахар — 1 кг;

вода — 125 мл.

Готовится сливово-яблочное повидло очень просто. Получится даже у тех, кто никогда не варил повидло. Единственное на что уйдет время — это удаление косточек из слив. Очищенных уже должен быть килограмм.

Яблоки чистим от кожуры и сердцевины и нарезаем кусочками. 1 кг — это также масса чищеного яблока, которое попадет в кастрюлю. Добавляем воду и начинаем проваривать, периодически помешивая, до готовности — фрукты уменьшатся в объеме их можно будет размять ложкой.

Далее перебиваем смесь блендером или протираем через сито. Добавляем сахар, доводим до кипения и провариваем 10-15 мин. Разливаем по стерилизованным банкам. Повидло готово.

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