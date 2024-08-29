Ідеальне для сніданку: рецепт сливово-яблучного повидла
Повидло виходить як мармелад, його буквально можна різати ножем.
Із слив та яблук повидло виходить дуже густим та смачним. Все завдяки пектину, якого повно у яблуках. А також в нього дуже приємний колір. Рецептом поділились на сайті Cookorama.
Сливово-яблучне повидло
Інгредієнти:
- сливи (без кісточок) — 1 кг;
- яблука — 1 кг;
- цукор — 1 кг;
- вода — 125 мл.
Готується сливово-яблучне повидло дуже просто. Вийде навіть у тих, хто ніколи не варив повидло. Єдине на що піде час – це видалення кісточок із слив. Очищених вже має бути кілограм.
Яблука чистимо від шкірки та серцевини та нарізаємо шматочками. 1 кг — це також маса чищеного яблука, яке потрапить в каструлю. Додаємо воду і починаємо проварювати, періодично помішуючи, до готовності — фрукти зменшаться в об'ємі їх можна буде розім'яти ложкою.
Далі перебиваємо суміш блендером або протираємо через сито. Додаємо цукор, доводимо до кипіння і проварюємо 10-15 хв. Розливаємо по стерилізованих банках. Повидло готове.
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