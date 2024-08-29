Ідеальне для сніданку: рецепт сливово-яблучного повидла

Повидло виходить як мармелад, його буквально можна різати ножем.

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Із слив та яблук повидло виходить дуже густим та смачним. Все завдяки пектину, якого повно у яблуках. А також в нього дуже приємний колір. Рецептом поділились на сайті Cookorama.

Сливово-яблучне повидло

Інгредієнти:

сливи (без кісточок) — 1 кг;

яблука — 1 кг;

цукор — 1 кг;

вода — 125 мл.

Готується сливово-яблучне повидло дуже просто. Вийде навіть у тих, хто ніколи не варив повидло. Єдине на що піде час – це видалення кісточок із слив. Очищених вже має бути кілограм.

Яблука чистимо від шкірки та серцевини та нарізаємо шматочками. 1 кг — це також маса чищеного яблука, яке потрапить в каструлю. Додаємо воду і починаємо проварювати, періодично помішуючи, до готовності — фрукти зменшаться в об'ємі їх можна буде розім'яти ложкою.

Далі перебиваємо суміш блендером або протираємо через сито. Додаємо цукор, доводимо до кипіння і проварюємо 10-15 хв. Розливаємо по стерилізованих банках. Повидло готове.

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