Зимой вкуснее всего: рецепт хрустящих огурцов в кетчупе
Сезон консервации продолжается, и если уродилось много огурцов, то это рецепт следует попробовать.
Попробуйте приготовить эти вкусные огурцы в кетчупе с французской горчицей с зернышками. Они получаются хрустящими и пикантными. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Хрустящие огурцы в кетчупе
Ингредиенты:
- 3 кг огурцов;
- 500 г кетчупа;
- 200 г дижонской горчицы;
- 200 мл рафинированного масла;
- 1 ст. л. соли;
- 4 ст. л. сахара;
- 80 мл уксуса;
- 10 зубчиков чеснока;
Огурцы промойте, залейте холодной водой и оставьте на два часа. Отрежьте кончики огурцов с обеих сторон, если огурцы большие — то разрежьте их вдоль на 4 части, или на две.
В кастрюле смешайте кетчуп, горчицу, масло, соль, сахар. Поставьте на огонь, доведите до кипения и готовьте пару минут.
Далее добавляем нарезанные огурцы, перемешиваем, ждем, пока все закипит. И добавляем уксус и чеснок. Помешивая провариваем 10 минут, огурцы должны стать немного светлее.
После раскладываем огурцы по стерилизованным баночкам, заливаем томатным соусом и закрываем.
Укрываем полотенцем, и так оставляем до полного остывания, а дальше переносим в прохладное место для дальнейшего хранения.
Читайте также:
Вкуснее, чем в магазине: рецепт домашнего кетчупа на зиму: рецепт домашнего кетчупа на зиму
Целые пикантные луковички: рецепт маринованного лука: рецепт маринованного лука