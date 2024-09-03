Зимой вкуснее всего: рецепт хрустящих огурцов в кетчупе

Сезон консервации продолжается, и если уродилось много огурцов, то это рецепт следует попробовать.

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Попробуйте приготовить эти вкусные огурцы в кетчупе с французской горчицей с зернышками. Они получаются хрустящими и пикантными. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Хрустящие огурцы в кетчупе

Ингредиенты:

3 кг огурцов;

500 г кетчупа;

200 г дижонской горчицы;

200 мл рафинированного масла;

1 ст. л. соли;

4 ст. л. сахара;

80 мл уксуса;

10 зубчиков чеснока;

Огурцы промойте, залейте холодной водой и оставьте на два часа. Отрежьте кончики огурцов с обеих сторон, если огурцы большие — то разрежьте их вдоль на 4 части, или на две.

В кастрюле смешайте кетчуп, горчицу, масло, соль, сахар. Поставьте на огонь, доведите до кипения и готовьте пару минут.

Далее добавляем нарезанные огурцы, перемешиваем, ждем, пока все закипит. И добавляем уксус и чеснок. Помешивая провариваем 10 минут, огурцы должны стать немного светлее.

После раскладываем огурцы по стерилизованным баночкам, заливаем томатным соусом и закрываем.

Укрываем полотенцем, и так оставляем до полного остывания, а дальше переносим в прохладное место для дальнейшего хранения.

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