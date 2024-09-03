Взимку смакує найкраще: рецепт хрустких огірків у кетчупі
Сезон консервації продовжується, і якщо вродило багато огірків, то цей рецепт слід спробувати.
Спробуйте приготувати ці смачні огірки в кетчупі з французькою гірчицею із зернятками. Вони виходять хрусткими та пікантними. Рецептом поділились на сайті Cookpad.
Хрусткі огірки в кетчупі
Інгредієнти:
- 3 кг огірків;
- 500 г кетчупу;
- 200 г діжонської гірчиці;
- 200 мл рафінованої олії;
- 1 ст. л. солі;
- 4 ст. л. цукру;
- 80 мл оцту;
- 10 зубчиків часнику;
Огірки промийте, залийте холодною водою та залиште на дві години. Відріжте кінчики огірків з обох боків, якщо огірки великі — то розріжте їх вздовж на 4 частинки, або на дві.
В каструлі змішайте кетчуп, гірчицю, олію, сіль, цукор. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння і готуйте декілька хвилин.
Далі додаємо нарізані огірки, перемішуємо, чекаємо, поки все закипить. І додаємо оцет та часник. Помішуючи проварюємо 10 хвилин, огірки повинні стати трохи світлішими.
Після розкладаємо огірки по стерилізованих баночках, заливаємо томатним соусом і закриваємо.
Вкриваємо рушником, і так залишаємо до повного охолодження, а далі переносимо у прохолодне місце для подальшого зберігання.
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