Взимку смакує найкраще: рецепт хрустких огірків у кетчупі

Сезон консервації продовжується, і якщо вродило багато огірків, то цей рецепт слід спробувати.

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Спробуйте приготувати ці смачні огірки в кетчупі з французькою гірчицею із зернятками. Вони виходять хрусткими та пікантними. Рецептом поділились на сайті Cookpad.

Хрусткі огірки в кетчупі

Інгредієнти:

3 кг огірків;

500 г кетчупу;

200 г діжонської гірчиці;

200 мл рафінованої олії;

1 ст. л. солі;

4 ст. л. цукру;

80 мл оцту;

10 зубчиків часнику;

Огірки промийте, залийте холодною водою та залиште на дві години. Відріжте кінчики огірків з обох боків, якщо огірки великі — то розріжте їх вздовж на 4 частинки, або на дві.

В каструлі змішайте кетчуп, гірчицю, олію, сіль, цукор. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння і готуйте декілька хвилин.

Далі додаємо нарізані огірки, перемішуємо, чекаємо, поки все закипить. І додаємо оцет та часник. Помішуючи проварюємо 10 хвилин, огірки повинні стати трохи світлішими.

Після розкладаємо огірки по стерилізованих баночках, заливаємо томатним соусом і закриваємо.

Вкриваємо рушником, і так залишаємо до повного охолодження, а далі переносимо у прохолодне місце для подальшого зберігання.

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