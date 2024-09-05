Орешки со сгущенкой: как приготовить простое и вкусное лакомство (видео)
Песочное тесто и сладкая вареная сгущенка у многих вызывают воспоминания о детстве.
Орешки из песочного теста с вареной сгущенкой в качестве начинки – лакомство, которое большинству сладкоежек известно с детства. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления єтого десерта, поэтому сегодня делимся с вами рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук.
Орешки со сгущенкой
Ингредиенты:
- мука — 400 гр;
- масло — 200 гр;
- сахарная пудра — 70 гр;
- яйца — 2 шт;
- сода — 0,5 ч.л (+уксус);
- крахмал кукурузный — 2 ст. л;
- ванильный сахар — 10 гр;
- соль — щепотка;
- сгущенка.
Способ приготовления:
Масло взбить с сахарной пудрой до однородности, добавить яйца, соль, ванильный сахар, перемешать миксером. Добавить соду, погашенную уксусом, затем — просеянную муку с крахмалом и быстро замесить тесто. Долго не месить, и не добавлять много муки, чтобы не "забить". Тесто будет нежное.
Сформировать шарики и выпекать в форме. Испеченные половинки начинить сгущенкой и соединить.
Важно: все продукты для приготовления орешков должны быть комнатной температуры.
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