Орешки со сгущенкой: как приготовить простое и вкусное лакомство (видео)

Песочное тесто и сладкая вареная сгущенка у многих вызывают воспоминания о детстве.

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Орешки из песочного теста с вареной сгущенкой в качестве начинки – лакомство, которое большинству сладкоежек известно с детства. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления єтого десерта, поэтому сегодня делимся с вами рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук.

Орешки со сгущенкой

Ингредиенты:

мука — 400 гр;

масло — 200 гр;

сахарная пудра — 70 гр;

яйца — 2 шт;

сода — 0,5 ч.л (+уксус);

крахмал кукурузный — 2 ст. л;

ванильный сахар — 10 гр;

соль — щепотка;

сгущенка.

Способ приготовления:

Масло взбить с сахарной пудрой до однородности, добавить яйца, соль, ванильный сахар, перемешать миксером. Добавить соду, погашенную уксусом, затем — просеянную муку с крахмалом и быстро замесить тесто. Долго не месить, и не добавлять много муки, чтобы не "забить". Тесто будет нежное.

Сформировать шарики и выпекать в форме. Испеченные половинки начинить сгущенкой и соединить.

Важно: все продукты для приготовления орешков должны быть комнатной температуры.

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